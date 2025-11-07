Este 31 de octubre se cumplen 15 años desde que se confirmó el fallecimiento de Luis Andrés Colmenares, un joven de apenas 20 años de edad que estaba celebrando Halloween junto a sus compañeros de la universidad, cuando fue encontrado sin vida dentro del caño del parque el Virrey.

Desde entonces este ha sido uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia de Colombia, ya que parte de la justicia dice que fue un accidente, lo mismo que sus compañeras Laura Moreno y Jessy Quintero, mientras que su familia argumenta, con pruebas muy dicientes, que fue un homicidio por los golpes que tenía en su cuerpo.

De hecho, ha sido una larga lucha con abogados, cámaras, investigadores y más, pero por ahora todo sigue siendo bastante sospechoso, ya que no hay nada contundente de lo que pudo ocurrir esa noche.

Ante esto, la familia de Luis Andrés no ha descansado, pero hay una pregunta concreta: ¿Ya perdonaron?

En diálogo con Pulzo.com, el padre de Luis Andrés, Luis Alonso Colmenares, dijo: “A mí el dolor se me ha atenuado. Mi herida ha sanado. En la Semana Santa de la pandemia tuve el propósito de aprovechar esos días para perdonar y yo siento que lo logré, a todos los que tuvieron algo que ver en el crimen de mi hijo, de manera directa o indirecta. Sí, que los juzgue Dios, si es que aquí en la tierra no se logra. Lo que no se me ha borrado es la cicatriz, porque yo todos los días me acuerdo de Luis”.

Por su parte, el hermano del joven fallecido, Jorge, comentó: “Si, yo creo que es un proceso largo. Mi papá decía lo de la cicatriz, pero uno para sanar y tener esa paz mental necesita de ese proceso de perdón. Ahora, como decía mi papá, perdonar no es olvidar ni cerrar, pero sí tratar de hacer esa terapia de que ya pasó, hicimos lo que pudimos, batallamos, ahora sigamos la vida”.

Sin embargo, más allá de que encontraron perdón en sus corazones por este hecho que sin duda les cambió la vida, Luis Alonso aseguró que igual le pide a Dios que así como ellos no pudieron seguir soñando con su hijo, tampoco les permita a los implicados descansar cómodamente.

“Yo ya los perdoné, pero igual ellos no me dejaron soñar con mi hijo y lo único que le pido a Dios es que tampoco los deje dormir tranquilos“, concluyó.

Lo cierto es que este hecho está en manos de la Corte Suprema de Justicia para dar un fallo final que determine si hubo responsabilidad de un tercero, ya sea Laura Moreno o Jessy Quintero, o si efectivamente con las pruebas y demás fue un accidente.

