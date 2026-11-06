Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Ataco, ubicada en el sur del departamento, atraviesa momentos críticos debido a una grave afectación en la comunicación. Según reportes conocidos, una falla generalizada en el servicio de telefonía móvil de la empresa Claro ha dificultado que los habitantes puedan realizar llamadas o enviar mensajes de texto. Esta situación cobra mayor relevancia porque se da en medio de una delicada crisis de orden público, tras un nuevo ataque dirigido contra la estación de Policía del municipio.

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La afectación en las telecomunicaciones se ha convertido en motivo de preocupación entre los habitantes de Ataco, quienes ahora enfrentan serias dificultades para conocer el estado de sus familiares y mantenerse informados sobre lo que sucede en diferentes sectores del municipio. La imposibilidad de establecer contacto por vía telefónica limita la capacidad de respuesta ante emergencias y aumenta la sensación de incertidumbre colectiva, pues la falta de información oportuna incrementa el temor entre la población.

De acuerdo con la información conocida, el hecho que desencadenó la actual emergencia fue un atentado ocurrido el viernes 6 de noviembre, en el cual se presume que los atacantes utilizaron drones, explosivos y ráfagas de disparos contra la estación de policía de Ataco. El impacto de este ataque también habría provocado daños en la biblioteca municipal. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el origen de la interrupción del servicio de Claro ni el tiempo requerido para restablecerlo, la comunidad mantiene la esperanza de una pronta solución.

En respuesta a la situación de violencia, se adoptaron medidas restrictivas en Ataco. Inicialmente, sólo se permitió la salida de los habitantes entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, para que pudieran abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, tras conocerse el nuevo ataque, esta autorización fue revocada y la población recibió la orden de permanecer recluida en sus viviendas para evitar riesgos ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

La incertidumbre se ha visto acentuada por el mal funcionamiento de la red de Claro, justo cuando existe mayor necesidad de información y comunicación sobre los hechos de violencia y las instrucciones oficiales. Los reportes ciudadanos siguen alertando sobre las dificultades en la comunicación y la comunidad permanece expectante ante cualquier pronunciamiento de las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cayó la señal de Claro en Ataco durante el ataque?

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha confirmado de manera oficial la causa detrás de la interrupción en el servicio de telefonía móvil de Claro en Ataco. La falla ocurrió tras el atentado contra la estación de Policía, pero los organismos responsables no han entregado detalles sobre el origen del daño ni han anunciado un plazo específico para solucionar el problema.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a los habitantes de Ataco tras el atentado?

De acuerdo con los reportes, las autoridades restringieron inicialmente la movilidad de la población, permitiendo únicamente la salida de los habitantes para abastecerse entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía. Después del nuevo ataque, se suspendió esta autorización y se pidió a los residentes que permanecieran en sus viviendas para evitar exponerse a posibles enfrentamientos en medio de la crisis de seguridad del municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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