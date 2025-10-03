Llegaron ilusionados a una entrevista de trabajo en la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, pero se encontraron con una estafa. El 2 y 3 de octubre, cuatro personas se presentaron en las oficinas administrativas convencidas de que serían atendidas por el director médico, Fernando Marín Arbeláez. Lo que no sabían es que habían sido víctimas de un caso de suplantación de identidad.

Según contaron los afectados, un contacto en WhatsApp les ofreció acceso a supuestos procesos de vinculación en LaCardio. El perfil usaba la fotografía oficial de Marín, extraída de la página institucional, y aparecía identificado como “Director Científico”. Detrás de esa fachada, el presunto estafador exigía pagos para avanzar en la supuesta contratación.

Estafas con el nombre de LaCardio

La alerta se encendió cuando el área de Talento Humano verificó que no existía convocatoria alguna. Allí confirmaron que la institución jamás solicita dinero, consignaciones ni cursos para participar en procesos de selección. Todo se gestiona únicamente por los canales oficiales de la Fundación.

LaCardio pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y reportar de inmediato cualquier intento de fraude que use su nombre o el de sus directivos. La recomendación es clara: si le piden dinero para un empleo en la institución, es una estafa.

