Llegaron ilusionados a una entrevista de trabajo en la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, pero se encontraron con una estafa. El 2 y 3 de octubre, cuatro personas se presentaron en las oficinas administrativas convencidas de que serían atendidas por el director médico, Fernando Marín Arbeláez. Lo que no sabían es que habían sido víctimas de un caso de suplantación de identidad.
(Vea también: Nueva EPS hace cambio (grande) en Colombia y les explica a sus pacientes: “60 días”)
Según contaron los afectados, un contacto en WhatsApp les ofreció acceso a supuestos procesos de vinculación en LaCardio. El perfil usaba la fotografía oficial de Marín, extraída de la página institucional, y aparecía identificado como “Director Científico”. Detrás de esa fachada, el presunto estafador exigía pagos para avanzar en la supuesta contratación.
“El 2 y 3 de octubre de 2025 viví una situación que considero necesario dar a conocer públicamente. En dos días distintos, cuatro personas se presentaron en el área administrativa de la Fundación Cardioinfantil – LaCardio afirmando que tenían una entrevista laboral conmigo en la Dirección Médica”, explicó Fernando Marín.Lee También
Los peajes que costarán un 50 % menos en Colombia: aplicará solamente para unos vehículos Líder comunal detenido en Antioquia: el caso que revela cómo operan las disidencias de las Farc en las regiones rurales ¡La nueva línea 3 del cable aéreo revoluciona la movilidad en Manizales y rompe récord de pasajeros! Lluvias extremas y gestión fallida: el colapso que pone en jaque la movilidad y confianza en Armenia
Estafas con el nombre de LaCardio
La alerta se encendió cuando el área de Talento Humano verificó que no existía convocatoria alguna. Allí confirmaron que la institución jamás solicita dinero, consignaciones ni cursos para participar en procesos de selección. Todo se gestiona únicamente por los canales oficiales de la Fundación.
LaCardio pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y reportar de inmediato cualquier intento de fraude que use su nombre o el de sus directivos. La recomendación es clara: si le piden dinero para un empleo en la institución, es una estafa.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO