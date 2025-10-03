Estos cambios responden a la necesidad de garantizar una mejor administración de los recursos en el marco de la intervención forzosa administrativa que enfrenta la entidad.

Según el comunicado, algunos prestadores de servicios de salud (IPS) dejarán de hacer parte de la red, aunque se asegura que la atención en servicios de baja y mediana complejidad está garantizada, pues los prestadores deberán continuar con su labor durante 60 días después de recibir la notificación de terminación de contrato.

Durante este periodo, la EPS trabaja en la articulación y transición hacia una nueva red de prestadores que garantice la atención en todo el país, incluso en zonas apartadas.

La información sobre los nuevos prestadores será comunicada oportunamente a los usuarios mediante el sitio web, líneas de atención y puntos de contacto.

Además, la entidad destacó que ha avanzado en la estabilización de pagos a prestadores, con giros superiores a 3.5 billones de pesos desde agosto de 2025 y en mesas de conciliación de cartera.

Reiteró su compromiso con la salud y bienestar de los afiliados, así como su disposición para atender inquietudes durante este proceso de reorganización.

