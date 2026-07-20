Una grave emergencia se registra en el departamento del Meta, donde los municipios de El Dorado y El Castillo han quedado prácticamente incomunicados por vía terrestre tras las severas afectaciones ocasionadas por la creciente del río Ariari sobre el puente La Amistad. Según el reporte del alcalde de El Dorado, Óscar Olaya, la fuerza incontrolable de la corriente socavó el aproche de la margen derecha y provocó el desmoronamiento de una sección del tablero de la estructura principal, dejándola inoperativa para el tráfico vehicular, de acuerdo con el informe de El Tiempo.

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La situación es especialmente crítica para los 17.000 habitantes de la región —5.000 en El Dorado y 12.000 en El Castillo—, quienes han visto afectada su movilidad de manera drástica. Antes de la emergencia, el trayecto hacia Villavicencio tomaba cerca de una hora; ahora, los ciudadanos deben desplazarse por la ruta de Lejanías, un recorrido que extiende el tiempo de viaje a cuatro horas. Aunque se evaluó la posibilidad de utilizar la vía por Granada, el alcalde aclaró que es inviable, pues el planchón es incapaz de cruzar el río mientras este permanezca con niveles elevados, según el periódico.

El impacto económico es una de las mayores preocupaciones para los mandatarios locales. La región, altamente productiva, reporta dificultades severas para la comercialización de plátano, yuca y productos lácteos, sumado a las pérdidas directas causadas por las inundaciones en los cultivos. Adicionalmente, el sector industrial se ha visto golpeado, obligando a una empresa de calizas a suspender sus operaciones debido a la imposibilidad de transportar mercancía. El alcalde Olaya ha señalado que, ante la magnitud del daño, la solución más viable a corto plazo es la instalación de un puente metálico.

En respuesta a la crisis, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, se trasladó al lugar de los hechos para liderar el Puesto de Mando Unificado junto a los alcaldes de Cubarral, El Dorado y El Castillo, así como representantes de la Dirección de Gestión del Riesgo. Este sábado en la noche, se logró el traslado de ocho máquinas amarillas a la zona, con las cuales se realizan labores para desviar el cauce del río y proteger la margen derecha, buscando iniciar cuanto antes la recuperación de la infraestructura vial.

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Paralelamente, se reportaron daños adicionales en la infraestructura eléctrica por las intensas lluvias, dejando sin servicio a los dos municipios debido a averías en la línea de 34,5 kV. Operarios de la Electrificadora del Meta lograron acceder al punto de falla este domingo para iniciar las reparaciones. Mientras tanto, la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la dirección de Luz Nelly Monzón, coordina la entrega de ayudas humanitarias para las familias rescatadas y aquellas cuyas veredas, como La Isla, El Edén y El Diamante, permanecen aisladas tras la destrucción de sus vías de acceso. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la incertidumbre climática.

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