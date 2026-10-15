Por: Portal Bogotá

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La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) confirmó la apertura de una intervención artística permanente el viernes 16 de octubre de 2026 a las 2:00 p.m., según información publicada en su portal oficial. Esta propuesta, que busca revitalizar el patrimonio cultural y fomentar la lectura, consiste en seis esculturas tridimensionales inspiradas en el universo literario de Rafael Pombo. La exhibición estará disponible en la Calle 11, entre la Carrera 4ª y 5ª, gracias a un trabajo colaborativo con la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) del Banco de la República. De acuerdo con FUGA, este conjunto permanecerá hasta el 25 de enero de 2027.

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El proyecto surge como resultado de la Beca Un Universo de Cuentos y Fantasía en el Centro Histórico - Reconocimiento al legado literario del bogotano Rafael Pombo. La beca, otorgada por FUGA en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2026, también responde a objetivos del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. Según el comunicado difundido, se pretende ampliar la oferta cultural en el eje central de la ciudad y lograr que niños y niñas se apropien del espacio público, realizando un recorrido que vincule la obra del autor con el contexto arquitectónico de La Candelaria.

La autoría de las esculturas corresponde al bogotano Julián Aníbal Henao, quien desarrolló una reinterpretación moderna de las ilustraciones originales de la época de Pombo, simplificándolas en formas limpias y expresividad sutil, manteniendo el respeto por el entorno patrimonial. Las piezas, con alturas entre 1,40 y 2,10 metros, fueron elaboradas mediante impresión tridimensional galvanizada reforzada con fibra de vidrio y estructura interna de acero, con acabado de pintura efecto bronce patinado, siguiendo especificaciones de FUGA.

Cada escultura representa emblemáticos personajes de Pombo: La Pobre Viejecita, Simón el bobito, Rin Rin Renacuajo, Mirringa Mirronga, el propio Rafael Pombo y El Gato Bandido. Pronto, las obras incluirán dispositivos de mediación, como placas en relieve y códigos QR, para que el público acceda a más contenido literario.

Durante la inauguración, se programaron intervenciones en vivo y puestas en escena teatralizadas por la Fundación Rafael Pombo, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a preservar el legado infantil y literario de Pombo en La Candelaria. Según palabras de Blanca Andrea Sánchez Suárez, directora de FUGA, con iniciativas como esta se busca resignificar el espacio y hacerlo un lugar de encuentro intergeneracional, seguro y culturalmente vibrante para todos los habitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los personajes de Rafael Pombo representados en las esculturas de FUGA?

Las seis esculturas permanentes instaladas por FUGA representan a figuras clave del universo de Rafael Pombo: La Pobre Viejecita, Simón el bobito, Rin Rin Renacuajo, Mirringa Mirronga, El Gato Bandido y el propio Rafael Pombo, quien figura como puente entre sus creaciones y la ciudad, de acuerdo con los datos publicados por la fundación.

¿Dónde estarán las esculturas de Rafael Pombo y hasta cuándo se pueden visitar?

De acuerdo con la información suministrada por FUGA, las seis esculturas tridimensionales inspiradas en Rafael Pombo estarán instaladas en la Calle 11, entre la Carrera 4ª y 5ª, en concertación con la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) del Banco de la República, y permanecerán en exhibición hasta el 25 de enero de 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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