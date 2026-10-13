Por: CENET

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un informe reciente donde ajusta a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía colombiana durante los próximos años. Aunque Colombia continuará expandiéndose, el FMI redujo sus expectativas sobre el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentó sus pronósticos de inflación. Todo esto en un escenario mundial en el que los costos energéticos y otros insumos están al alza, sumados a presiones adicionales en los precios que impactan tanto a países desarrollados como emergentes, de acuerdo con la información revelada durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

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El FMI proyecta un crecimiento económico global de 3,1% para 2026, por debajo del 3,5% de años anteriores, y estima que en 2027 será de 3,4%. Entre los factores principales que están condicionando la economía mundial, el organismo internacional destaca el encarecimiento de la energía y de varias materias primas, motivado por el conflicto en Medio Oriente, así como el impacto de la inteligencia artificial sobre la inversión y el comercio. Aunque la tecnología impulsa algunos sectores, el aumento en los precios de la energía sigue siendo un obstáculo significativo. De acuerdo con el FMI, la inflación global llegará a 4,7% este año y se moderará a 4,1% en 2027.

Para Colombia, el FMI calcula una expansión del PIB de 2,2% en 2026 y 2,3% en 2027, cifras ligeramente inferiores a las estimaciones anteriores. Estos números contrastan con los del Banco de la República, que en su último Informe de Política Monetaria proyecta un crecimiento de 2,5% este año y de 1,9% en 2027. En cuanto a inflación, el FMI elevó sus pronósticos y espera que se ubique en 6% en 2026 y 5,7% en 2027, datos que siguen por encima de la meta de 3% fijada por el Banco de la República. Según el FMI, los altos precios del petróleo internacional —afectados por las tensiones en Medio Oriente— han llevado a aumentos de costos desde los combustibles hasta los fertilizantes y el transporte. De manera interna, factores como el terremoto de agosto, problemas logísticos, el fenómeno de El Niño y las altas tasas de interés internacionales también afectan la inflación y el crecimiento.

Frente a estos desafíos, el Banco de la República aumentó la tasa de interés de referencia a 12,25% para contener las expectativas de inflación. Además, el FMI identificó riesgos relacionados con una prolongación de las interrupciones energéticas en Medio Oriente, lo que podría aumentar todavía más los precios internacionales de insumos clave. Asimismo, aunque la inteligencia artificial dinamiza inversiones y productividad, el organismo advierte sobre problemas potenciales de concentración en las cadenas de suministro, sumados a retos en ciberseguridad y estabilidad financiera. El FMI también recomendó a las naciones mantener prudencia fiscal ante el aumento de deudas y mayores costos de financiación. Para América Latina y el Caribe, la entidad internacional espera un crecimiento moderado, alrededor de 2,3% en 2026 y 2,5% en 2027, con una inflación regional cercana al 4,2% este año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tendrá el aumento de la inflación en Colombia según el FMI?

El FMI señala que la inflación en Colombia continuará por encima de la meta del 3% durante los próximos años, alcanzando 6% en 2026 y 5,7% en 2027. Este escenario implicaría desafíos adicionales tanto para la política monetaria del Banco de la República como para la economía de los hogares, ya que los altos precios podrían mantenerse por diversos factores internos y externos, como el precio internacional del petróleo y eventos logísticos o climáticos.

¿Por qué el FMI destaca riesgos en las cadenas de suministro debido a la inteligencia artificial?

El FMI advierte que, si bien la inteligencia artificial impulsa inversiones y productividad, la creciente concentración de las cadenas de suministro en un número reducido de países o empresas puede originar cuellos de botella. Esto podría incrementar los riesgos de ciberseguridad, afectar la estabilidad financiera y dificultar la respuesta ante interrupciones, lo que representa un nuevo reto para la economía global según sus análisis recientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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