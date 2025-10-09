En respuesta a unas recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X, EPS Sura publicó un comunicado en el que desmiente las acusaciones hechas por el mandatario, quien aseguró que esta entidad habría cobrado al sistema de salud por pacientes fallecidos y por medicamentos con sobrecostos.

En su mensaje, Petro apuntó directamente al papel del sector privado en la salud. “Lo que no ha tenido límites es la Andi manejada por el GEA (en referencia al antes conocido Grupo Empresarial Antioqueño) y hay que ponerle límites que es el poder público. Por eso Sura era la que más robaba dineros de la salud a través de presentar muertos como pacientes y el sobrevalor de los medicamentos”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta.

Respuesta de EPS Sura a Petro

Ante esto, EPS Sura expresó su rechazo a lo dicho por el mandatario y defendió su gestión. En el comunicado, la entidad afirmó que todas sus intervenciones médicas se brindan a personas vivas y que los procesos administrativos pueden presentar desfases temporales entre la atención, la validación de datos y la respectiva facturación. La empresa aclaró que esos desfases son normales dentro de la operación de cualquier entidad prestadora de salud.

Sura también señaló que ha entregado información detallada y documentos a la Contraloría General de la República, así como al Ministerio de Salud. En su defensa, afirmó que no tiene hallazgos fiscales por pagos de medicamentos, y que los valores facturados están dentro de lo autorizado por el Ministerio correspondiente.

Por último, la EPS reiteró su disposición a colaborar con todas las autoridades para esclarecer lo sucedido.

