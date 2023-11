Es el caso de Humberto Márquez Pinilla, un ciudadano que denunció que lleva 22 años en una lucha por encontrar su vehículo inmovilizado por invasión del espacio público en Bucaramanga.

Dijo que su carro, un chevette de color blanco fue llevado a los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pero que tiempo después cuando fue a sacarlo, le dijeron que no hay registro de que el vehículo hubiera ingresado al lugar.

“A mí me dieron la posibilidad de mirar los archivos y no aparece récord de ingreso del carro, es decir aunque lo inmovilizaron y se lo llevaron no hay registro ni he podido encontrarlo”, dijo Márquez Pinilla.

Aseguró que pese a que lleva 22 años tratando de saber qué pasó con su vehículo, si fue rematado o chatarrizado, sigue pagando impuesto vehicular municipal y departamental y que dicha deuda ya supera los 3 millones de pesos.

