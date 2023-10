La comunidad dio aviso a las autoridades cuando vieron el cuerpo cerca a un árbol del parque San Pío en Bucaramanga, justo en esquina de la calle 45 con carrera 33A.

#ÚltimaHora | Un hombre falleció en el parque San Pío de #Bucaramanga. Esta persona estaba cerca a un árbol, y según testigos sufrió un infarto fulminante. Autoridades investigan el caso. @PoliciaBmanga pic.twitter.com/oXdYQSkI5U — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 24, 2023

Esta persona aparentemente se encontraba solo. Vestía con camisa gris, un jean color azul y zapatos café cuando tuvo el descenso, en la ciudad donde sellaron 9 rumbiaderos por no cumplir con las normas.

“Al llegar al sitio se verifica que esta persona no tenía signos vitales, no se observa algún tipo de violencia en su cuerpo. Al parecer por causas naturales falleció el ciudadano en este sitio. La esposa de la víctima manifestó que su esposo sufría de trastornos mentales y depresión por lo que estaba medicado, pero desde hace varios días no se estaba tomando la medicina”, informaron las autoridades del cuadrante del CAI de San Pío, Bucaramanga, donde Policía usó ‘taser’ para reducir a motociclista.

Por tanto la policía orientó a su familiar para que se contactara vía telefónica con la Secretaría de Salud departamental para hacer la certificación del cuerpo.

