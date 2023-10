Angélica Mazo, tía de los jóvenes desaparecidos, aseguró que no es cierto que la protesta esté violando los derechos de los habitantes de Ituango.

“A las personas que estaban en las camionetas, a los contratistas, a ellos que les estábamos dejando pasar alimentos, hidratación, entonces ya se hubieran muerto si no, si no se les hubiera dejado pasar alimentos. Lo que me indigna mucho es que estén diciendo que no dejamos pasar las ambulancias.

(Vea también: Buscan a hermanos que fueron arrastrados por corriente de un rio en Hidroituango)

La señora Mazo relató las circunstancias en las que fallecieron los jóvenes. “Ya salían para la casa cuando uno de los muchachos resbaló, se puso en una arena y el río lo tiró al Cauca, como estaban ahí como en la desembocadura más o menos, entonces el hermanito lo vio como mal y dijo, ¡ay no, Luis Alberto se está ahogando! y se tiró a cogerlo y también se ahogó”, finalizó la tía de los jóvenes.

Por otro lado, en diálogo con Caracol Radio, aliado de Pulzo, el alcalde de Ituango, Mauricio Mira, denunció que las Disidencias del frente 18 y 36 estarían tras las protestas y bloqueos que hay en el norte de Antioquia.

El mandatario explicó que esa fue la conclusión del consejo de seguridad que lideró con diferentes autoridades del departamento para menguar la situación en esa localidad.

“Parece que hay incidencia en los disidentes de las Farc, frente a 36 y 18, que les obligaron a algunos transportadores a que se fueran hasta Ituango, tenemos registros fotográficos de varios vehículos sin placa”, relató Mira.

(Vea también: Familias siguen buscando personas desaparecidas en la frontera con Venezuela y piden ayuda)

Hasta el momento no se ha logrado un acuerdo entre la comunidad y las autoridades para conjurar la protesta.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.