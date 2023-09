El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló al ‘Clan del Golfo’como los presuntos responsables del homicidio de Stiven Chalarca Marulanda, el profesor de la Institución Educativa Rural Guillermo Aguilar, quien fue atacado a disparos en medio de una reunión de padres de familia, en el municipio de Yolombó, nordeste de este departamento.

El gobernador dijo que acompañará la misa en honor al profesor, y aunque las investigaciones continúan, insistió que está casi seguro de la participación del ‘Clan del Golfo’ en este crimen.

“Las investigaciones están avanzando yo he dicho que me arriesgo a señalar la casi segura participación del Clan del Golfo en este crimen, todos los indicios van en esa dirección, espero que la fuerza pública confirme esa hipótesis que yo estoy seguro tiene la participación de ese grupo criminal”, detalló el mandatario seccional.