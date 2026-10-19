Por: El Espectador

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Las recientes disputas internas en algunos de los sindicatos más grandes del país han puesto de manifiesto la profunda división que atraviesa hoy el movimiento sindical colombiano. De acuerdo con El Espectador, el gobierno liderado por Abelardo de la Espriella ha sido un detonante clave en la exposición de estas diferencias, especialmente dentro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), dos de las principales organizaciones sindicales nacionales. En este contexto, un sector minoritario de la CUT ha fortalecido sus críticas, afirmando que la reciente reconfiguración del Comité Ejecutivo genera dudas sobre la postura opositora del sindicato frente al gobierno de la Casa de Nariño.

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El cambio más visible fue el relevo en la presidencia de la CUT, que pasó de Fabio Arias a Nelson Alarcón, marcando una renovación interna que ya muestra fracturas públicas. Como señala El Espectador, solo 11 de los 21 integrantes del comité directivo respaldaron la nueva dirección, mientras la minoría, encabezada por Arias, denunció tendencias “abelardistas, anti Pacto Histórico y antipetristas” dentro de la plana directiva. Arias advirtió que la actual configuración “no representa la posición oficial que democráticamente definió la CUT”, mientras que Alarcón aseguró que continuará afianzando la oposición al gobierno de la Espriella y sus políticas, a las que calificó de “fascistas” y contrarias a los intereses ciudadanos y de la clase trabajadora.

Estas tensiones se evidenciaron recientemente en las protestas realizadas en la capital. Pese al llamado sindical a participar, la asistencia fue inferior a la observada en manifestaciones durante el gobierno de Gustavo Petro. Este factor no pasó inadvertido para miembros del partido Pacto Histórico, quienes señalaron que las marchas parecen reflejar más una protesta ciudadana espontánea que el tradicional respaldo sindical coordinado.

El trasfondo de estas diferencias está marcado por la búsqueda del gobierno de la Espriella por influir en los sindicatos, tradicionalmente asociados a la izquierda política y ahora divididos ante una coyuntura clave como el debate del aumento del salario mínimo. La propuesta inicial de Fabio Arias de un aumento del 38,5 % fue rechazada por sectores alineados con el gobierno, reafirmando la complejidad del escenario para los próximos meses.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la división interna de la CUT a las protestas sindicales en Colombia?

La división interna de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha debilitado la convocatoria y la participación en las recientes protestas, haciendo menos visibles las demandas tradicionales de los sindicatos y mostrando una fractura entre la posición oficial y las bases sindicales, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué significa el término ‘abelardistas’ en el contexto sindical colombiano?

Dentro del debate sobre la dirección sindical, el término ‘abelardistas’ ha sido utilizado por un sector de la CUT para referirse a quienes simpatizan o han mostrado posturas alineadas con el gobierno de Abelardo de la Espriella, percibidas como distanciadas del progresismo y la izquierda histórica en el movimiento sindical.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.