Por: El Espectador

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El gobierno colombiano avanza en la aplicación de la Ley 10 de 1978, la cual fue sancionada en el Congreso con el respaldo del presidente Alfonso López. Esta normativa establece que es necesario trazar las llamadas líneas base rectas para delimitar el archipiélago de San Andrés y la provincia de Santa Catalina. Esto implica que, sobre la cartografía marítima, se debe unir de forma imaginaria todos los puntos de las formaciones insulares —incluso piedras o elevaciones que sobresalgan sobre el agua— reconociéndolas como parte del territorio insular del país. Según ‘El Espectador’, este ejercicio consiste, metáfora mediante, en colocar chinches sobre un mapa y trazar líneas de un extremo a otro; una acción que permite delimitar lo que en derecho internacional se denomina archipiélago de Estado.

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Esta figura jurídica tiene su origen en la llamada Doctrina Gaviria, propuesta inicialmente por Enrique Gaviria Lieva y apoyada por el presidente López. Fue así como el Congreso expidió la norma citada, aunque, de acuerdo con las fuentes consultadas por ‘El Espectador’, nunca se materializó en la práctica. El reconocimiento del archipiélago como Estado, en términos jurídicos, habría significado que dicho conjunto insular adquiriera características equiparables a las de un territorio continental. Esto, a su vez, habría fortalecido la defensa de la soberanía colombiana en los litigios internacionales, como el que sostuvo con Nicaragua. Conforme se explica en el texto, la herramienta hubiera podido ser útil en los debates ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde finalmente Colombia perdió porciones de mar territorial, aunque nunca la soberanía sobre el archipiélago.

En el presente, el gobierno pretende cumplir con este mandato de hace décadas y planea publicar un decreto específico el 30 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del archipiélago. La ejecución de este acto estará a cargo de la Armada Nacional, que cuenta con la tecnología y los medios necesarios para trazar las líneas de base recta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación. Vale destacar que, después de la denuncia del Pacto de Bogotá en 2013, la Corte Internacional de Justicia perdió competencia en los conflictos limítrofes entre Colombia y Nicaragua relacionados con el tratado Esguerras-Arcenas. El decreto, según ‘El Espectador’, no implicará diálogos con Nicaragua, sino que representa un acto unilateral de soberanía al declarar el archipiélago como Estado colombiano, ratificando lo que se reconoció tras el fallo de La Haya.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la declaración del archipiélago de San Andrés como Estado para Colombia?

La declaración del archipiélago de San Andrés como Estado se considera relevante porque permite equiparar jurídicamente su estatus al de un territorio continental. Esto fortalece la defensa de la soberanía colombiana, especialmente en escenarios de disputa internacional, pues respalda la posición del país acerca de la integridad de sus territorios insulares, según información de ‘El Espectador’.

¿Qué significa trazar líneas de base recta sobre el archipiélago de San Andrés?

Trazar líneas de base recta implica unir, sobre la cartografía marítima, los puntos exteriores de todas las formaciones insulares del archipiélago. Esta acción delimita el territorio marítimo nacional, reconociendo cualquier elemento emergido como parte de Colombia y otorgándole respaldo legal a la jurisdicción del país sobre la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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