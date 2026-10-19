Armando Benedetti se pronunció frente a los señalamientos del presidente Abelardo De la Espriella y anunció que acudirá a la justicia para defender su buen nombre. En su respuesta, el exfuncionario también lanzó una advertencia sobre su seguridad y la de sus familiares, en medio de la controversia por las presuntas exigencias del gobierno de Gustavo Petro a antiguos integrantes de las Autodefensas.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Benedetti cuestionó las declaraciones del mandatario y recordó que corresponde a la administración de justicia establecer responsabilidades penales. “El presidente de todos los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos”, escribió.

El exfuncionario aseguró que seguirá confiando en la justicia y anunció que tomará medidas legales frente a lo que considera señalamientos graves en su contra. “Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia”, puntualizó.

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Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia NINGÚN ciudadano. El presidente de TODOS los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre. Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 19, 2026

Benedetti cerró su pronunciamiento con un mensaje directo al presidente, en el que explicó por qué había permanecido en silencio y dejó abierta la posibilidad de responder públicamente a sus cuestionamientos. “Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando, pero si me quiere oír, hablo”, expresó.

La reacción del exfuncionario se produjo después de que De la Espriella publicara un mensaje en el que arremetió contra él por las denuncias relacionadas con supuestas presiones a exparamilitares. “Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”, escribió el mandatario.

En el mismo pronunciamiento, De la Espriella añadió: “En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro!”.

El origen de la controversia está en las afirmaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien, según información conocida por el periodista Melquisedec Torres aseguró que delegados del gobierno de Gustavo Petro habrían buscado a antiguos comandantes de las Autodefensas para que hablaran contra varias figuras políticas durante la campaña electoral, supuestamente para favorecer la candidatura de Iván Cepeda.

“Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso.

El excomandante también sostuvo: “Nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola, nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.