Si no se atraviesa un malestar estomacal de última hora, en unos minutos empezará el juicio al llamado abogánster Diego Cadena, quien estará representado por el abogado Iván Cancino.

La justicia tiene pruebas sobre las presiones que Cadena ejerció sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve cuando fue a visitarlo en la cárcel La Picota con el propósito de que firmara un documento retractándose de las declaraciones sobre la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe en la conformación del Bloque Metro de los paramilitares.

Más allá de cualquier interpretación de las pruebas, existe una evidencia en el proceso de la que no se ha hablado. Se trata de una declaración de viva voz en la que Cadena acepta que le hizo el ofrecimiento al testigo.

El llamado abogánster lo admite en una comunicación con un periodista que fue grabada dentro de las interceptaciones ordenadas legalmente por la Corte Suprema de Justicia.

Sucedió en la noche del 25 de mayo de 2018 y puedo hablarles con pleno conocimiento porque el periodista soy yo. Ese día llamé a Diego Cadena, por primera vez, para preguntarle por una información sobre presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve.

Le pregunté textualmente “¿Qué le ofreció usted a cambio de esa retractación?”

Cadena me respondió: “Mire hablamos. Él me dijo que se iba a perjudicar por la falsa denuncia, le dije eso es correcto. Le ofrecí un recurso de revisión para ayudarlo ante la Corte. Le dije no conozco su caso pero le podría hacer por mi oficina un recurso de revisión para ayudarlo en el tema de su condena”.

No tengo el audio de esa llamada interceptada, pero está en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe bajó el número de identificación 275202383. Ustedes pueden ver la transcripción oficial en la página de la W (Ver transcripción.jpg)

También hay pruebas de varios pagos de Diego Cadena al exparamilitar Carlos Enrique Vélez para que declarara a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda.

La audiencia de hoy arrancará con la petición de la médica Deyanira Gómez, excompañera sentimental del testigo preso Juan Guillermo Monsalve para ser aceptada como víctima en el proceso.

Deyanira Gómez entregó en la Corte Suprema de Justicia la supuesta carta de retractación de Monsalve que incluye una nota aclaratoria en la que el testigo afirma: “Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, alias El Gringo, quienes fueron enviado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez”. El documento también está publicado en la página. (Ver carta.jpg)

Sobre Deyanira hay una conversación grabada entre Cadena y el expresidente Uribe, en la que Cadena le asegura que es ella quien ha impedido que el testigo se voltee:

En esa misma conversación el expresidente pide informaciones sobre Deyanira Gómez y su trabajo

La curiosidad del mandatario, hoy imputado, se extendió hasta el trabajo de Deyanira Gómez

La pregunta de Cadena se quedó sin respuesta pero nueve días después, los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, asignados a Deyanira por petición de la Corte Suprema, notaron seguimientos y la aparición de personajes extraños en su entorno.

Unas semanas después, la médica Deyanira Gómez fue despedida de su trabajo en Coomeva. La carta dice “Me permito informarle que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo a partir del 02 Mayo de 2018, de manera unilateral y sin justa causa”.

La mujer tuvo que salir del país y meses después, cuando se hizo pública esta situación, la empresa Coomeva emitió un comunicado diciendo que la había despedido por quejas sobre su trabajo.

En contraste, en respuesta a un derecho de petición de la afectada, dijeron que no existían quejas contra ella. Hoy un juez determinará si debe ser aceptada como víctima en el proceso al llamado abogánster.

