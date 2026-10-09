Por: Noticiero 90 minutos

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La situación vivida por los habitantes del conjunto residencial Guadalupe sigue dando de qué hablar debido a la presunta desaparición de enseres y pertenencias personales que quedaron en los apartamentos tras la emergencia. Todo comenzó cuando 90 Minutos reportó las denuncias de varios damnificados, quienes aseguraban que durante el proceso de demolición del edificio, diversos bienes de alto valor, como electrodomésticos y computadoras, no fueron entregados a sus propietarios. A raíz de esta preocupación, en la noche anterior un grupo de los residentes decidió volver al edificio, que sigue en proceso de demolición, y allí hallaron computadores y otros objetos, supuestamente guardados en cajones dentro del inmueble.

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De acuerdo con los testimonios recogidos por los propios habitantes, existe una genuina preocupación por el destino de los bienes que permanecían en los apartamentos que no colapsaron. Según afirman, algunos elementos habrían sido retirados mientras se adelantaban las labores de demolición, sin que mediara la entrega formal a sus dueños. En uno de los videos difundidos, una voz sostiene: “Acabamos de encontrar nuestras computadoras de nuestra propiedad y ellos no cogen absolutamente nada que no son de ellos”.

La pregunta más repetida entre los afectados tiene que ver con quién autorizó el retiro de los objetos que estaban en los apartamentos y dónde se encuentran actualmente los elementos que aseguran han perdido. Hasta el momento, la Alcaldía de Cali tomó cartas en el asunto y solicitó explicaciones a la firma encargada de la demolición para buscar una respuesta que satisfaga a las familias que han resultado afectadas por estos hechos, según informó 90 Minutos.

Por su parte, la empresa responsable del proceso de demolición, en palabras de Francisco Camacho, arquitecto y director de proyectos de Atila, sostuvo que han sido “totalmente transparentes con la comunidad sobre la entrega de sus elementos”. Según explicó, los objetos “que han salido a recuperación se han entregado en la carpa y lo que ha estado en custodia también”. Camacho reiteró que los elementos retirados son entregados en presencia de la comunidad y bajo custodia, mientras que el proceso de entrega de los vehículos se realiza presentando la documentación adecuada y mediante un acta firmada por ambas partes.

Este caso evidencia la incertidumbre de las familias damnificadas, que aún esperan respuestas claras sobre el paradero de sus enseres. El tema sigue bajo observación de la alcaldía y la expectativa de los afectados permanece alta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncian los residentes del conjunto residencial Guadalupe sobre la pérdida de enseres durante la demolición?

Los residentes han señalado que varios electrodomésticos, computadoras y otros objetos de valor desaparecieron de sus apartamentos mientras se ejecutaban las labores de demolición del edificio. La denuncia principal gira en torno a la falta de claridad sobre quién autorizó el retiro de esos elementos y por qué no se entregaron formalmente a sus propietarios, situación que fue difundida y reportada por 90 Minutos.

¿Cómo asegura la empresa responsable de la demolición la custodia y entrega de los bienes del conjunto Guadalupe?

De acuerdo con las declaraciones de Francisco Camacho, arquitecto y director de proyectos de la firma Atila, todos los elementos recuperados han sido entregados en presencia de la comunidad, ya sea en la carpa dispuesta para ello o en custodia, y siempre bajo proceso documentado. Camacho enfatizó que los vehículos se retornan a los dueños una vez presentan los papeles requeridos y se firma un acta de entrega, reafirmando así la transparencia del procedimiento según lo informado por 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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