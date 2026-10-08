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La Alcaldía de Cali y el Ministerio de Educación avanzan en el proceso de recuperación de las instituciones educativas que resultaron afectadas tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, el alcalde Alejandro Eder sostuvo una reunión con la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, en la que evaluaron tanto las necesidades que enfrenta la ciudad como los recursos económicos indispensables para atender las instituciones impactadas por el sismo.

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Según declaraciones del alcalde, una parte importante de la red escolar de Cali sufrió daños estructurales a causa del terremoto y, en este momento, se estima que más de 200 sedes educativas requieren atención prioritaria. Para responder a esta situación, la Administración Distrital ha destinado recursos iniciales provenientes del Fondo Milagro, así como donaciones realizadas por el sector privado. Estos fondos tienen un valor aproximado de $42.000 millones. Además, la Alcaldía cuenta con una suma adicional de $50.000 millones, desembolsados por las aseguradoras, lo que le permite ampliar la cobertura de la intervención en la infraestructura educativa. De acuerdo con la Alcaldía, continúan también las gestiones con el Ministerio de Educación en busca de nuevos aportes económicos que posibiliten el restablecimiento total de las instituciones.

Por su parte, la ministra Ilva Myriam Hoyos manifestó el interés del Gobierno Nacional en encontrar alternativas que permitan apoyar la recuperación de los colegios afectados. Según lo dicho, este respaldo se materializaría a través del Fondo de Infraestructura, un mecanismo estatal para financiar mejoras y reconstrucción de planteles educativos.

Durante el encuentro se discutió además la situación del Programa de Alimentación Escolar, conocido como PAE, mediante el cual se garantiza la oferta de comidas a los estudiantes. La ministra Hoyos destacó que Cali ha mantenido hasta la fecha el cien por ciento de la cobertura del PAE. No obstante, el Gobierno Nacional revisará la proporción de recursos que aporta para asegurar la continuidad y el fortalecimiento de este programa en la ciudad.

En la agenda conjunta también tuvo espacio el proyecto de la Universidad de Oriente, el cual tiene como principal objetivo ampliar el acceso a la educación superior para los jóvenes del oriente de Cali. El alcalde Eder agradeció el respaldo mostrado tanto por el Gobierno Nacional como por la presidencia, y reiteró el compromiso de la Administración Distrital para avanzar en el desarrollo de esta iniciativa.

Estas acciones reflejan la intención de las autoridades locales y nacionales de acelerar la reconstrucción de la infraestructura educativa tras el terremoto y, simultáneamente, ampliar las oportunidades académicas para las nuevas generaciones caleñas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas sedes educativas en Cali necesitan atención tras el terremoto?

De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Cali, más de 200 sedes educativas en la ciudad resultaron afectadas tras el terremoto del 10 de agosto y necesitan atención prioritaria para su recuperación.

¿Qué es el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y cómo está funcionando en Cali?

El Programa de Alimentación Escolar, conocido como PAE, es una iniciativa que garantiza la cobertura alimentaria de los estudiantes en las instituciones educativas oficiales. En Cali, según la ministra de Educación, se ha alcanzado una cobertura del cien por ciento; además, se está revisando el aporte económico del Gobierno Nacional para asegurar su funcionamiento continúo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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