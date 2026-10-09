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A dos meses del terremoto que golpeó a Cali el pasado 10 de agosto, la ciudad sigue enfocada en estabilizar y preparar la recuperación de las zonas más perjudicadas. Según el balance oficial que entregó el alcalde Alejandro Eder, se han priorizado acciones para atender a las familias damnificadas, realizar evaluaciones técnicas en edificaciones e impulsar la reactivación de la economía local, tal como informó la Alcaldía de Cali el pasado 9 de octubre.

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Uno de los ejes clave de esta respuesta es la demolición de las viviendas y edificios que sufrieron daños estructurales. El alcalde Eder detalló que, hasta ese momento, más de 60 edificaciones debían ser demolidas, de las cuales tres ya habían sido intervenidas y siete se encontraban en proceso de demolición. Esta cifra podría aumentar, pues tras las inspecciones técnicas, se estimaba que entre 150 y 200 inmuebles podrían requerir esta medida, aunque la decisión final dependerá del avance de las evaluaciones que realiza un equipo de 100 ingenieros desplegados por la ciudad. La meta de la administración era culminar la primera fase de revisión antes del 31 de octubre.

En total, la Alcaldía reportó 4.733 edificaciones caracterizadas hasta ese momento, aunque el universo total que debe evaluarse asciende a 14.000. De este grupo, 1.787 fueron clasificadas como no habitables y 1.422 como inseguras, datos que reflejan la magnitud del reto. Para atender a quienes perdieron sus viviendas, la administración identificó a 21.000 familias que pueden beneficiarse de ayudas económicas. Según información oficial, 9.025 familias ya habían recibido el subsidio, y otras 6.751 tenían cuentas bancarias validadas, en proceso de aprobación.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aprobó recursos para el pago a 11.000 familias adicionales, con el objetivo de avanzar en los desembolsos lo antes posible. Paralelamente, se pidió a los afectados acudir a jornadas en Mallplaza para lograr registrar sus cuentas y facilitar la entrega de apoyos.

Sobre la reconstrucción, la administración en cabeza de Eder anunció la construcción de dos torres residenciales: una en Cuarto de Legua y otra en Ciudad Paraíso. Se esperaba iniciar obras entre noviembre y la primera semana de diciembre, de acuerdo con lo anunciado en la entrevista. Para estos y otros procesos, la Alcaldía aseguró contar con $300.000 millones ya destinados y proyectó otros $200.000 millones adicionales.

En materia económica, el impacto del sismo afectó a más de 7.000 empresas y puso en riesgo unos 24.600 empleos, de acuerdo con la caracterización oficial. Para enfrentar esta situación, se lanzó la estrategia ‘De Borondo’ y, en alianza con la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia, se destinaron $10.300 millones para apoyar a más de 1.200 negocios. Eventos como el Giro de Rigo y una muestra cultural del Pacífico fueron destacados como parte de la agenda para acelerar la recuperación social y económica de la capital vallecaucana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias damnificadas por el terremoto en Cali han recibido apoyo económico?

De acuerdo con el balance oficial de la Alcaldía de Cali, hasta el corte reportado, un total de 9.025 familias que perdieron sus viviendas o se vieron afectadas por el sismo ya habían cobrado el subsidio económico correspondiente al primer corte, y se gestionaban pagos para otras 11.000 familias. Además, 6.751 registros tenían cuentas bancarias validadas, lo que facilita la entrega de ayudas económicas.

¿Cuáles son los planes de la Alcaldía de Cali para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto?

La Alcaldía, bajo la dirección de Alejandro Eder, anunció el inicio de la construcción de dos torres residenciales, una en Cuarto de Legua y otra en Ciudad Paraíso, como parte de los planes de reconstrucción para los afectados por el temblor. Se prevé que las obras inicien entre noviembre y la primera semana de diciembre, y los recursos destinados y proyectados para estas acciones superan los $500.000 millones, según datos oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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