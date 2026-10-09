Por: Noticiero 90 minutos

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Dos meses después del sismo que obligó a demoler el conjunto residencial Guadalupe, la incertidumbre y el malestar siguen reinando entre sus habitantes, quienes ahora enfrentan un nuevo problema: el desconocimiento sobre el destino de sus pertenencias. Según 90 Minutos, los afectados recuerdan que durante una reunión con el alcalde de Cali, se prometió especial cuidado con los enseres al momento de la demolición, lo que inicialmente les dio esperanza de recuperar lo poco que había sobrevivido al desastre.

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No obstante, las expectativas de las familias se vieron truncadas cuando notaron que, luego de la demolición, muchos de los objetos retirados y apilados durante el proceso ya no aparecían. La situación generó un profundo malestar, pues para varios residentes esos elementos representaban su último patrimonio. William Espinosa, uno de los damnificados, aseguró: "Nosotros perdimos todo nuestro patrimonio y teníamos la esperanza de recuperar lo poco que quedaba. Se nos negó rotundamente, pero después nos dimos cuenta por pruebas de que la empresa o se han estado sacando cosas o se sacaron cosas, enseres de los propietarios, y se desaparecieron". De acuerdo con los testimonios recogidos por 90 Minutos, la empresa encargada habría retirado principalmente colchones, cuadros y otros objetos de los apartamentos, y algunas visitas permitieron a los residentes identificar elementos más valiosos, como neveras en buen estado, que posteriormente desaparecieron.

Los habitantes afirman, además, que cuentan con registros que evidencian el ingreso y salida de vehículos particulares transportando objetos de la unidad durante los trabajos de demolición. Espinosa relató a 90 Minutos que frecuentemente tras el retiro de la empresa era posible ver, en lugares apartados, bienes seleccionados de gran valor como plantas eléctricas, motores y tarjetas de ascensores y bombas de piscina, los cuales al día siguiente ya no se encontraban allí.

Ante las denuncias, la respuesta oficial recibida por los residentes fue que el contrato de demolición permitía el retiro de estos elementos. Sin embargo, los afectados niegan que exista tal cláusula en el documento y exigen esclarecimientos formales sobre las verdaderas obligaciones de la empresa contratista. Por el momento, los habitantes preparan un derecho de petición para exigir explicaciones sobre el paradero de sus bienes, la autorización de los retiros y el destino final de sus pertenencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué reclaman los damnificados del conjunto Guadalupe tras la demolición?

Los damnificados del conjunto Guadalupe reclaman principalmente la desaparición de enseres personales durante el proceso de demolición. Según lo reportado por 90 Minutos, los residentes insisten en que había una promesa de cuidado con sus pertenencias y denuncian que no solo desaparecieron objetos dañados, sino también bienes de valor, lo que aumentó su sensación de pérdida e impotencia ante la falta de respuestas claras.

¿Qué obligaciones tenía la empresa encargada de la demolición con los enseres del conjunto Guadalupe?

De acuerdo con la información entregada por 90 Minutos, los habitantes sostienen que el contrato de demolición no contemplaba el retiro de los enseres personales, contrario a lo argumentado por quienes ejecutaron las labores. Por esto, los damnificados exigen una aclaración formal sobre el alcance real de las obligaciones de la empresa y buscan saber quién autorizó el retiro de los objetos y cuál fue su destino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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