Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali está desarrollando una jornada de caracterización en el sector de Santa Rosa, en Ciudad Paraíso, como parte de su acompañamiento en el marco del Plan Cristo Rey, según información suministrada por la administración municipal. En este proceso, equipos de las secretarías de Bienestar Social y Educación permanecen durante siete días en el lugar, con el fin de identificar las condiciones socioeconómicas y de salud de los hogares, así como las necesidades más urgentes de la comunidad.

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La caracterización tiene objetivos precisos: identificar a niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables que puedan requerir atención especial, así como reconocer a población migrante, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y quienes se encuentran en condición de calle. Según lo informó la Alcaldía de Cali, esta información servirá para comprender a fondo las realidades y necesidades dentro del sector y poder orientar las acciones y servicios de atención que ofrece la administración.

Durante esta jornada, también se tienen en cuenta necesidades relacionadas con el acceso a servicios de salud, incluido el agendamiento de citas médicas y la entrega de medicamentos. Igualmente, los habitantes de Santa Rosa pueden reportar afectaciones ocasionadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, lo que permite un registro actualizado de las condiciones estructurales y sociales derivadas de esa emergencia.

Fernando Marines, abogado de la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, destacó que "estamos realizando una caracterización de los hogares y habitantes del sector con el objetivo de conocer las necesidades y condiciones en las que viven las personas de esta zona". Leonardo Ángel Benavides, de la misma dependencia, señaló que la comunidad ha recibido positivamente el proceso y que las personas están receptivas frente a las acciones que se adelantan en el centro de la ciudad, considerando viable la intervención de la Alcaldía.

Residentes de la zona, como Magnolia Valencia Ramírez, de 68 años, han sido testigos de la transformación y reciben con satisfacción la presencia de la administración, destacando la importancia de que las autoridades conozcan de primera mano las historias y las realidades de quienes habitan el territorio. Magnolia también se refirió a las obras en la carrera 12 entre calles 12 y 11, donde vive, expresando que ahora puede movilizarse con mayor facilidad gracias a las mejoras en la infraestructura.

Esta caracterización es parte integral del Plan Cristo Rey, que incluye la recuperación de calles, espacios físicos y el reconocimiento social del área céntrica de Cali, permitiendo que los organismos públicos adapten sus intervenciones a las realidades concretas de los diferentes actores sociales que allí residen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la caracterización en Santa Rosa dentro del Plan Cristo Rey?

El objetivo central de la caracterización en Santa Rosa es profundizar en el conocimiento de las condiciones de vida de sus habitantes, abarcando tanto lo social como lo económico y de salud, para así orientar de manera precisa las acciones de atención, según la propia Alcaldía de Cali. Esta caracterización es clave para identificar poblaciones vulnerables y necesidades urgentes, lo que facilita una intervención pública más efectiva en el marco del Plan Cristo Rey.

¿Quiénes participan en la caracterización de habitantes en Santa Rosa y qué información se recoge?

En la jornada participan equipos de las secretarías de Bienestar Social y Educación, quienes recogen información sobre condiciones socioeconómicas, acceso a salud, población migrante, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y en condición de calle. Los datos permiten a la Alcaldía de Cali diseñar y ejecutar acciones específicas que respondan a las diversas realidades detectadas en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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