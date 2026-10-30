Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Cunday enfrenta una etapa de incertidumbre tras la reciente decisión de un juez de control de garantías, quien ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para William Escobar López, actual mandatario municipal. De acuerdo con la información presentada, Escobar López es investigado por el presunto delito de corrupción al sufragante, una situación que ha alterado la estabilidad política y administrativa del municipio.

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En este escenario, comienza a destacarse el nombre de Yorely Victoria Vásquez Bernal, una abogada originaria de Icononzo, quien está siendo considerada por las autoridades para asumir el cargo de alcaldesa encargada de Cunday. Su hoja de vida ya se encuentra en revisión para determinar si cumple las condiciones requeridas mientras continúa el proceso judicial contra Escobar López.

Según la información disponible, Vásquez Bernal es egresada de derecho de la Universidad Manuela Beltrán y obtuvo la especialización en derecho procesal penal en la Universidad Externado de Colombia en noviembre de 2025. Su experiencia en el sector público ha sido amplia, destacándose cargos en la Alcaldía de Icononzo como secretaria general, secretaria de Gobierno y jefa de Talento Humano. Además, ha sido alcaldesa encargada de Icononzo en dos ocasiones, mediante decretos expedidos en enero de 2022 y mayo de 2023, y ocupó la Dirección Local de Salud de manera temporal durante ese año.

Sumado a esto, Vásquez Bernal ha ejercido funciones de enlace para víctimas del conflicto armado y el proceso de paz entre 2020 y 2021, lo que le dio un perfil orientado a la atención de asuntos sensibles y de interés comunitario. Posteriormente, en Ibagué, trabajó como abogada contratista en la Personería Municipal, específicamente en la delegada para el Ministerio Público y los Derechos Humanos.

Durante 2024, se desempeñó como asesora jurídica en la Secretaría de Gobierno de Ibagué, y en 2025 prestó servicios en un proyecto enfocado en la protección al consumidor. También suma a su trayectoria la experiencia como abogada litigante y su paso por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).

Por ahora, mientras la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué impulsó la medida contra Escobar López, la defensa interpuso un recurso de apelación. Cabe aclarar que la medida impuesta no implica condena, y el alcalde conserva la presunción de inocencia. El municipio espera la oficialización del nombramiento de un alcalde encargado, siendo Vásquez Bernal una de las principales candidatas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Yorely Victoria Vásquez Bernal, posible alcaldesa encargada de Cunday?

Yorely Victoria Vásquez Bernal es una abogada de Icononzo, especialista en derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia abarca cargos de secretaria general, secretaria de Gobierno y jefa de Talento Humano en Icononzo, así como dos períodos como alcaldesa encargada y roles relacionados con atención a víctimas y protección al consumidor.

¿Por qué William Escobar López está siendo investigado por corrupción al sufragante en Cunday?

William Escobar López, alcalde de Cunday, enfrenta una investigación por el presunto delito de corrupción al sufragante, según la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué. La medida de aseguramiento fue impuesta mientras avanza el proceso, aunque esta decisión no representa una condena y el funcionario mantiene la presunción de inocencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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