Por: EL PILON SA

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Energua informó que este jueves 22 de octubre llevará a cabo trabajos programados que afectarán el servicio de energía eléctrica en ciertas áreas de Valledupar y también en el municipio de Chimichagua. La empresa precisó que estos cortes temporales hacen parte de una programación divulgada con anticipación, para permitir a los usuarios prepararse ante la suspensión.

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En el caso de Valledupar, la intervención será puntual: según la compañía, las actividades se concentrarán en el circuito Cañahuate 8. Específicamente, los trabajos se harán en el sector de La Esperanza, en la calle 16C con carrera 2B. El horario establecido va desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde. Durante ese lapso, los habitantes de esta zona deben estar atentos, pues el suministro eléctrico estará interrumpido temporalmente. Todo forma parte de las tareas programadas de mantenimiento que buscan, según Energua, mantener la calidad y confiabilidad del servicio.

Por otra parte, en Chimichagua, la suspensión del servicio contempla un rango horario más extenso. Energua indicó que la intervención en el circuito correspondiente a esta localidad comenzará a las 7:10 de la mañana y se extenderá hasta las 3:10 de la tarde. Las labores cubrirán la calle 5, entre las carreras 6 y 8, en el barrio El Centro. Esta jornada, al igual que en Valledupar, implica que los residentes no tendrán acceso a energía eléctrica mientras se realizan los mantenimientos previstos.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, las interrupciones responden a la necesidad de ejecutar tareas técnicas en la infraestructura eléctrica. Energua recomendó a los usuarios que residen en los sectores incluidos dentro de la programación que tomen las precauciones necesarias durante las horas de intervención, ya que los trabajos implican la suspensión temporal del servicio. Este anuncio fue difundido para que la comunidad tenga presente la fecha y los horarios afectados, minimizando complicaciones o contratiempos asociados con la falta de luz durante la jornada. La compañía enfatizó la importancia de este tipo de mantenimientos para asegurar la prestación eficiente del servicio eléctrico en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué sectores de Valledupar y Chimichagua habrá cortes de energía según Energua?

La interrupción del servicio se realizará en Valledupar, específicamente en el circuito Cañahuate 8, en la calle 16C con carrera 2B, sector de La Esperanza, y en Chimichagua, en la calle 5 entre carreras 6 y 8 del barrio El Centro, de acuerdo con Energua.

¿Por qué se realizarán trabajos programados de energía eléctrica en Valledupar y Chimichagua?

Según la información entregada por la empresa Energua, las labores de mantenimiento programadas tienen como objetivo asegurar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en estas zonas y requieren la suspensión temporal del suministro mientras se ejecutan los trabajos en la infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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