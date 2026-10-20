Por: EL PILON SA

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Las víctimas del conflicto armado que habían mantenido un plantón frente a la sede de la Gobernación del departamento del Cesar, en Valledupar, decidieron dar por terminada su protesta luego de recibir una solicitud formal por parte de las autoridades. Estas pidieron un plazo de 20 días para entregar una respuesta clara a sus peticiones, entre las que destaca el acceso a una vivienda digna, un asunto que ha sido una de las principales preocupaciones de este grupo afectado por la violencia.

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De acuerdo con la información proporcionada, el proceso involucra a familias provenientes de varios corregimientos de Valledupar y de municipios vecinos como Astrea y Bosconia. La decisión de levantar el plantón se tomó el martes 20 de octubre, esto después de un encuentro con representantes de las autoridades regionales. Bernarda Márquez Gómez, una lideresa de las víctimas, relató que durante la reunión les comunicaron la apertura de una ruta de gestión y les ofrecieron explicaciones detalladas sobre cómo avanzaría el proceso relacionado con sus necesidades habitacionales. Márquez Gómez explicó que las entidades competentes en materia de vivienda participarían en la solución y señaló: “Nos dijeron que les diéramos 20 días para darnos la respuesta”.

Esta solicitud motivó a los manifestantes a retirarse del lugar pacíficamente. Según la lideresa, “a las 2 de la tarde nosotros hablamos con la gente, la reunimos”, y tras explicarles lo conversado con las autoridades, los representantes recogieron los residuos y dejaron limpio el espacio en el que habían pasado la noche, mostrando una actitud cívica y de respeto. Los participantes de este proceso regresaron a sus hogares, atentos ahora al cumplimiento del nuevo compromiso.

La protesta tenía su origen en diferentes reclamos que van más allá de la vivienda, incluyendo la búsqueda de oportunidades para generar ingresos y el pedido de protección a los líderes sociales, quienes han sufrido amenazas y riesgos por su rol en la defensa de los derechos de las víctimas. Las familias afectadas señalan que llevan 11 años esperando que el Estado les repare y reconozca sus derechos tras los hechos de violencia. Por ahora, aunque el retiro de la protesta permitió abrir una ruta de gestión, este paso todavía no representa una solución definitiva, sino la esperanza en que, en el plazo prometido, las autoridades puedan finalmente ofrecer alternativas concretas y efectivas para quienes siguen esperando justicia y reparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué peticiones principales hicieron las víctimas del conflicto armado frente a la Gobernación del Cesar?

Las víctimas del conflicto armado solicitaron principalmente soluciones relacionadas con el acceso a vivienda digna, la generación de ingresos y medidas de protección para los líderes sociales. Estas exigencias fueron el motivo central del plantón realizado en Valledupar y son el resultado de una espera de 11 años por la reparación de sus derechos, según información dada a conocer por los propios manifestantes y líderes.

¿Cuánto tiempo pidieron las autoridades para responder a las peticiones de las víctimas y qué pasos seguirán?

De acuerdo con el relato de Bernarda Márquez Gómez, las autoridades solicitaron específicamente un plazo de 20 días para dar una respuesta formal a las peticiones presentadas durante la protesta. En ese lapso, se comprometieron a realizar gestiones con las entidades responsables en materia de vivienda y a definir la ruta de atención adecuada para atender los reclamos de las familias afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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