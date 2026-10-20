Por: EL PILON SA

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Un caso reciente encendió las alarmas sobre el bienestar emocional de la población infantil en el Cesar. De acuerdo con la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez Daza, un niño de nueve años de La Jagua de Ibirico necesitó atención profesional por conducta suicida, situación que fue conocida por la Secretaría mediante una alerta emitida desde una institución hospitalaria. A partir de allí, se activó el protocolo con la Entidad Promotora de Salud (EPS) para garantizar el acceso a los servicios necesarios. Sánchez enfatizó que la Secretaría solo puede intervenir si recibe la notificación oportuna de padres, docentes o el entorno cercano del menor.

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Este episodio particular se destaca dentro de un panorama preocupante. Según datos presentados por la Gobernación durante la Semana del Bienestar Emocional, entre 2015 y 2024 se registraron 294.628 atenciones por problemas y trastornos mentales en el Cesar. El mayor porcentaje de consultas provino de adultos entre 29 y 59 años (27,8%), pero el fenómeno involucra a todas las edades: los jóvenes entre 18 y 28 años representaron el 19,75% de las atenciones, seguidos por adolescentes de 12 a 17 años (17,38%), niños de 6 a 11 años (16,65%), personas de 60 años o más (10,40%) y la primera infancia de 0 a 5 años (8%). Además, la Gobernación puntualizó que las mujeres son mayoría entre los adultos atendidos mientras que entre los jóvenes predominaron los hombres. Es importante resaltar que estas cifras reflejan atenciones, no necesariamente a personas distintas.

La Secretaría de Salud basa estos datos en el Análisis de Situación de Salud (ASIS), que precisa que 295.000 atenciones están asociadas a problemas vinculados a las adicciones. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022, un 26,44% de los estudiantes del departamento reportó consumo de alcohol el último mes. Asimismo, de 2015 a 2024 se registraron 285.664 atenciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.

En cuanto al acceso y cobertura, persisten dificultades sustanciales. Un informe de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, el 28% de las peticiones, quejas y reclamos cerrados estaban asociados a demoras en citas médicas y atención especializada. Otro 43% correspondía a problemas con la entrega de medicamentos y tecnologías en salud.

El reto se agrava en el sector educativo, donde la secretaria de Educación departamental, Yasmín Rocío García, reconoció que hay poco más de 100 orientadores escolares para 1.033 sedes educativas, cifra que resulta insuficiente según las autoridades. Por esto, han solicitado ampliar el personal asignado y reforzar el trabajo con familias y la comunidad educativa, elemento que estuvo presente en las actividades de la Semana del Bienestar Emocional y en el mensaje del conferencista Pablo Martín Rossi, enfocado en el acompañamiento familiar como clave en la recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la cifra de atenciones por salud mental en el Cesar y a qué edades afecta más?

De acuerdo con la Gobernación del Cesar, entre 2015 y 2024 el departamento reportó 294.628 atenciones por problemas y trastornos mentales. Los adultos entre 29 y 59 años concentraron el 27,8% de estas consultas, seguidos por los jóvenes de 18 a 28 años (19,75%), los adolescentes de 12 a 17 años (17,38%), los niños de 6 a 11 años (16,65%), las personas mayores de 60 años (10,40%) y la primera infancia (8%).

¿Por qué es insuficiente el número de orientadores escolares en el Cesar?

La secretaria de Educación del Cesar, Yasmín Rocío García, explicó que hay poco más de 100 orientadores para 1.033 sedes educativas, cifra que no cubre la demanda y limita la capacidad de detectar y abordar oportunamente problemas de salud mental en estudiantes. Esto motiva la solicitud al Ministerio de Educación Nacional para ampliar el personal y fortalecer el trabajo con familias y comunidad educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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