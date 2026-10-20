Por: El Espectador

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a 91 personas privadas de la libertad a distintos centros carcelarios del país, siguiendo instrucciones directas del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información divulgada por el jefe de Estado a través de un trino, estos traslados se distribuyeron así: 46 personas procedentes de Sincelejo, en el departamento de Sucre; 41 desde Montería, en Córdoba; dos desde Cartagena, Bolívar; y dos más desde Barranquilla, Atlántico. La medida busca responder a la preocupación creciente sobre el uso de las cárceles como escenarios para continuar con actividades delictivas, incluso mientras los individuos cumplen condena.

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En el mensaje publicado en su cuenta oficial, el presidente De la Espriella resaltó la necesidad de que los centros penitenciarios dejen de ser espacios donde los criminales burlan la justicia y persisten en sus delitos. Según información proporcionada por el Inpec a El Espectador, los reclusos trasladados fueron enviados a establecimientos con pabellones de nivel uno de seguridad, lo que implica mayores controles internos y medidas más estrictas de vigilancia.

Por otro lado, en el municipio de Girón, Santander, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, 5,58 gramos de lo que se presume es una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos. El presidente enfatizó en otro trino que su instrucción es clara: las cárceles deben ser espacios exclusivos para la ejecución de condenas y no para actividades ilícitas.

El pasado 19 de octubre, el presidente también emitió una orden dirigida al Inpec para trasladar a jefes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Farc recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca. El objetivo es enviarlos a centros de máxima seguridad en otras regiones del país, como medida urgente tras un consejo de seguridad debido a la situación de orden público reportada en Arauca. De acuerdo con De la Espriella, la directriz fue comunicada al director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y abarca también otros objetivos considerados de alto impacto.

"Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles," afirmó el presidente, enfatizando que los traslados debían ejecutarse de forma inmediata.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar presos a otras cárceles en Colombia?

De acuerdo con los mensajes oficiales y la información compartida por Inpec a El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella busca impedir que las cárceles sirvan como centros desde donde se planean y ejecutan delitos, incluso mientras los reclusos cumplen sus condenas. Por eso ordenó los traslados hacia penales con mayor nivel de seguridad en varios departamentos.

¿Qué son los pabellones nivel uno de seguridad a los que fueron trasladados los presos?

Los pabellones nivel uno de seguridad en los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con lo reportado por el Inpec y citado por El Espectador, son espacios donde se aplican controles estrictos y una vigilancia reforzada. Esto busca evitar que los internos participen en nuevas actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.