Por: EL PILON SA

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Las autoridades de Valledupar pondrán a prueba su capacidad de respuesta ante emergencias este miércoles 21 de octubre, durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. El evento, que sucederá a las 2:00 de la tarde, consistirá en simular un vendaval con caída múltiple de árboles. De acuerdo con información oficial, el propósito es evaluar cómo se priorizan las acciones frente a posibles afectaciones a las personas, la infraestructura y los servicios públicos.

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Félix Valera, secretario de Gobierno, explicó que la elección del escenario de vendaval no es casual. Según el funcionario, profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo analizaron las amenazas que enfrenta el municipio, especialmente durante la temporada de lluvias. Como precedente, Valera recordó un hecho del año anterior en el que un vendaval provocó la caída de 48 árboles en distintas zonas del municipio. A raíz de ese incidente, se intensificaron las labores en conjunto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y la concesión a cargo del arbolado, orientadas a identificar e intervenir los árboles que representan peligro para la población.

El simulacro servirá para revisar específicamente la coordinación entre los organismos de emergencia y para ensayar las decisiones que deberían adoptarse frente a múltiples puntos afectados. Valera fue enfático al señalar que se busca medir "la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones". Los resultados de esta jornada se sistematizarán en una matriz y serán remitidos al nivel nacional. De acuerdo con el secretario, la valoración de esta experiencia permitirá determinar debilidades y establecer acciones de mejora para enfrentar emergencias reales.

El simulacro de la tarde será totalmente diferente al ejercicio programado para las 10:00 de la mañana, cuando entidades públicas, empresas privadas y comunidades implementarán sus propios planes de emergencia en escenarios ajustados a sus riesgos particulares. Según el informe más reciente aportado por Valera, hasta el momento hay 170 participantes inscritos en el simulacro general: 149 entidades y 21 comunidades, entre ellas una junta de acción comunal de Los Corazones y 20 conjuntos residenciales.

Tiler Tamayo, jefa de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, señaló a EL PILÓN que en comparación con el año 2025, cuando se registraron 119 inscritos, este año se alcanzó un total de 170. Esto representa un incremento del 42,9%, es decir, 51 inscritos adicionales entre entidades públicas, privadas y comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar?

Un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar es una actividad organizada por las autoridades locales para ensayar y evaluar la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, entidades públicas, empresas privadas y comunidades ante situaciones de amenaza. En esta ocasión, el ejercicio se enfoca en un escenario de vendaval con caída de árboles, permitiendo medir la coordinación, la implementación de los planes de emergencia y la toma de decisiones frente a eventos similares que podrían ocurrir en la realidad.

¿Cuáles son los objetivos principales del simulacro de vendaval en Valledupar?

De acuerdo con lo expresado por las autoridades municipales, los objetivos del simulacro son evaluar la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones en escenarios de desastre. Los resultados obtenidos servirán para identificar debilidades y proponer mejoras en los protocolos de atención ante emergencias, preparando así tanto a funcionarios como a la comunidad para afrontar eventos reales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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