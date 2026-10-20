Por: EL PILON SA

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Wilber Hinojosa, reconocido por su trabajo en el Concejo de Valledupar bajo el respaldo del partido Conservador, anunció a EL PILÓN su intención de aspirar a la Asamblea Departamental en las próximas elecciones regionales de 2027, manteniéndose en su colectividad. Esta decisión representa lo que él mismo describió como un paso natural en su carrera política, pues considera que "los ciclos se cumplen, todos buscamos crecer, avanzar un peldaño". Sus declaraciones reflejan no solo su ambición por asumir nuevas responsabilidades, sino también la estrategia que ya viene desarrollando junto a su equipo: actualmente se encuentra recorriendo municipios del departamento del Cesar, lo que indica un esfuerzo por fortalecer su presencia y apoyo fuera del ámbito municipal.

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La posible llegada de Hinojosa a la Asamblea supone un reto para los actuales diputados del partido Conservador, José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, pues en las elecciones regionales rápidamente se configurará una competencia interna por las curules. Según información de EL PILÓN, además de Hinojosa, se contemplan otros nombres que podrían sumarse a la contienda, como los concejales José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo, quienes también suenan como aspirantes a la Asamblea Departamental. Esta multiplicidad de figuras evidencia el interés y la dinámica interna del partido por consolidar liderazgos y proyección regional.

Hinojosa llegó al Concejo de Valledupar en 2016 y, de completar su periodo hasta 2027, sumaría tres mandatos consecutivos en la corporación. Uno de los aspectos que más destaca de su trayectoria es el respaldo recibido en las zonas rurales de Valledupar. De hecho, en las más recientes elecciones locales, se consolidó como el concejal más votado, consolidando así un capital político relevante en territorios alejados del casco urbano y dando cuenta de su capacidad para conectar con diferentes sectores sociales. Esto podría ser clave en su búsqueda por llegar a la Asamblea Departamental, ya que requiere conquistar votos a nivel de todo el Cesar y no solo centrarse en Valledupar.

Con estos movimientos políticos anticipados, el partido Conservador en el Cesar se prepara para un proceso electoral complejo, donde la renovación y la competencia serán protagonistas. El futuro de Hinojosa y los otros precandidatos estará determinado, en gran parte, por la capacidad de movilización que logren consolidar en los meses previos a la contienda electoral, así como por su trayectoria y los apoyos que consigan al interior del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Wilber Hinojosa y cuál es su trayectoria política?

Wilber Hinojosa es concejal de Valledupar por el partido Conservador, cargo al que llegó en 2016 y que mantendrá hasta 2027, completando tres periodos. Según EL PILÓN, ha desarrollado su capital político principalmente en la zona rural de Valledupar y en las últimas elecciones fue el concejal más votado, lo que resalta su influencia y solidez electoral en el municipio.

¿Qué implicaciones tiene que Wilber Hinojosa aspire a la Asamblea Departamental del Cesar?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, la aspiración de Hinojosa a la Asamblea Departamental incrementa la competencia interna dentro del partido Conservador por las curules, enfrentando a los actuales diputados José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, y sumando más candidatos como José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo. Este escenario podría transformar la dinámica política departamental, fomentando la renovación de liderazgos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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