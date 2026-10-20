Por: EL PILON SA

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Una gran tristeza recorre a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta por la muerte de Sanny Torres Gutiérrez, una menor arhuaca de 13 años que perdió la vida debido a un accidente en la comunidad de Murillo, zona rural del municipio de Valledupar, cerca del corregimiento de Río Seco. De acuerdo con las informaciones recogidas en la región, Sanny se encontraba acompañando a su madre, Lirias Gutiérrez, en tareas domésticas; ambas estaban a orillas de un afluente lavando ropa. En medio de la actividad cotidiana, la menor intentó recuperar una taza que se le había caído por una ladera. Al hacer este esfuerzo, perdió el equilibrio, rodó aproximadamente 15 metros por un barranco y cayó en un pozo de agua en el que se ahogó.

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Este suceso ha generado una profunda consternación no solo en la familia, sino en toda la comunidad indígena arhuaca. El Gobierno del Pueblo Arhuaco manifestó públicamente su solidaridad con los padres de Sanny, Nelson Ener Torres y Lirias Gutiérrez, y con el resto de la comunidad afectada por la tragedia. Así mismo, se activó un protocolo de acompañamiento y apoyo integral para brindar respaldo emocional y logístico a los familiares.

En medio de la conmoción, las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco hicieron un llamado a las instituciones responsables, entre ellas la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cruz Roja Colombiana, para trabajar en conjunto. El objetivo es fortalecer la prevención, la atención a las emergencias y la adecuada gestión del riesgo en zonas habitadas por poblaciones indígenas.

Este trágico caso resalta, una vez más, los peligros que enfrentan diariamente los habitantes de zonas rurales y comunidades indígenas, especialmente durante la temporada de lluvias. Las condiciones geográficas, la cercanía a ríos y quebradas, así como la dificultad de acceso, aumentan los riesgos en las actividades cotidianas. Por ello, las autoridades tradicionales reiteraron la importancia de que los habitantes de resguardos y veredas lleven a cabo medidas de precaución, evitando transitar o trabajar en laderas inestables y manteniéndose alejados de fuentes hídricas peligrosas. Recomendaron, además, prestar atención a las advertencias y consejos de los organismos de socorro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades indígenas para evitar accidentes en temporada de lluvias?

Las autoridades indígenas, citadas en la información, recomiendan extremar las precauciones durante la temporada de lluvias. Entre las sugerencias destacan evitar transitar o realizar labores en laderas inestables, mantenerse alejados de fuentes hídricas peligrosas y seguir las recomendaciones preventivas emitidas por los organismos de socorro, para minimizar los riesgos asociados con las condiciones climáticas y geográficas de sus territorios.

¿Qué es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cuál fue su papel en este caso?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es una entidad mencionada por las autoridades tradicionales arhuacas entre los organismos llamados a articular acciones de prevención y atención de emergencias en territorios indígenas. En este caso, la UNGRD fue invitada a participar en el fortalecimiento de estrategias para la gestión del riesgo, junto con otras instituciones territoriales y de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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