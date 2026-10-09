Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante el fin de semana en el que se prevé el retorno masivo de viajeros tras la semana de receso escolar, cerca de 60 unidades de tránsito estarán presentes en las vías del Tolima, según información oficial citada por El Nuevo Día. El operativo tiene como propósito reducir los siniestros viales y controlar la movilidad en los puntos más críticos, identificados por la alta incidencia de accidentes. En total, serán vigilados 15 puntos estratégicos, con énfasis en Cajamarca y los corredores del norte y sur del departamento.

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Entre los municipios donde las autoridades reforzarán la presencia de unidades de tránsito se encuentran Natagaima, Saldaña, Guamo y Purificación, ubicados en la zona sur del Tolima. En la región norte, los controles se concentrarán especialmente en los municipios de Armero-Guayabal, Lérida y Cambao, además del corredor entre Murillo y Manizales. Este despliegue responde al alto flujo vehicular propio de la temporada y a la necesidad de prevenir situaciones de riesgo que suelen incrementarse durante los retornos escolares.

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el paso por Cajamarca requerirá una vigilancia especial, dado el tránsito masivo de vehículos registrado en esta zona. Las autoridades instalarán dispositivos y mantendrán presencia permanente para regular el flujo y evitar accidentes. Entre las herramientas a utilizar se menciona el uso de radares para monitorear la velocidad de los vehículos, así como la implementación de planes cono y baliza. Estos últimos consisten en señalizaciones temporales que guían y alertan a los conductores sobre intervenciones o cambios en la carretera.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito del Tolima alertó que las condiciones meteorológicas, en especial la presencia de lluvias, pueden complicar la circulación vehicular. Las precipitaciones aumentan el riesgo de siniestros, principalmente en sectores donde la vía puede volverse resbaladiza y la visibilidad disminuye. Ante estos riesgos, las autoridades instan a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad cuando el clima lo exija y respetar las indicaciones y señales desplegadas durante la operación retorno. De acuerdo con El Nuevo Día, quienes no acaten las normas de tránsito podrán recibir comparendos. El operativo continuará durante todo el fin de semana, buscando garantizar la seguridad de los viajeros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de control de tránsito más vigilados en Tolima durante la semana de receso escolar?

Según El Nuevo Día, las autoridades han identificado y reforzado la vigilancia en 15 puntos del Tolima, con atención especial en Cajamarca, así como en municipios del sur como Natagaima, Saldaña, Guamo y Purificación, y en el norte en Armero-Guayabal, Lérida y Cambao, incluyendo el corredor Murillo-Manizales.

¿Qué medidas se implementarán para prevenir accidentes por lluvias en Tolima?

La Secretaría de Tránsito recomendó a los conductores reducir la velocidad durante precipitaciones, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes, ya que las lluvias pueden causar pérdida de adherencia en la vía y menor visibilidad, elevando el riesgo de siniestros en los trayectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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