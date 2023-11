Una falla mecánica habría sido la razón por la que el conductor de un camión cisterna perdió el control y arrolló a 5 personas que se movilizaban en dos taxis y cuatro motocicletas por la calle 45 con carrera novena del barrio Campo Hermoso.

Tras el grave accidente que requirió el traslado de los lesionados entre esos una menor de edad a un centro médico, se dio a conocer por parte de Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga que el conductor del vehículo no tenía Seguro Obligatorio contra Accidentes (Soat), manejaba sin licencia de conducción y de paso arrojó grado 1 en la prueba de alcoholemia.

“Una situación bastante compleja porque era un vehículo que no contaba con soat, andaba con licencia vencida y lo más preocupante es que tenía aliento alcohólico y después de ser sometido a la prueba de alcoholemia nos arrojó como resultado un grado 1″, dijo a Caracol Radio, Bueno.

Reportamos accidente de tránsito grave en el sector de la calle 45 con carrera novena que deja cinco personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Aquí un carro cisterna aparentemente perdió el control por fallas mecánicas y embistió a dos taxis y a 4…

Mientras se recuperan en un centro asistencial las 5 personas, entre esas una menor de 17 años de edad, el conductor asumirá una investigación y tendrá que pagar multas que superan los 15 millones de pesos que se suman a los daños materiales ocasionados a los vehículos y a los gastos médicos de los lesionados.

