Por: Noticiero 90 minutos

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Sandra Hernández vive una situación complicada tras el terremoto que afectó a Cali el 10 de agosto. De acuerdo con información de 90 Minutos, parte de los escombros del edificio Cantabria colapsaron sobre su vivienda ubicada en el barrio Nueva Tequendama, provocando graves daños estructurales. Sandra relató que los restos del edificio se extendieron incluso hasta el patio, lo que ha dificultado las labores de inspección y evaluación de los daños.

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Han pasado más de dos meses desde esa emergencia y la incertidumbre continúa. Aunque personal de Gestión del Riesgo visitó la vivienda y marcó la propiedad para una evaluación, hasta el momento no han definido si la casa puede ser reparada o si es necesario demolerla por completo. Según la información recogida por 90 Minutos, la continuidad de los escombros impide la inspección técnica completa del inmueble. Dentro de la vivienda aún permanecen estructuras del edificio Cantabria, como paredes y piezas del baño, lo cual obstaculiza un diagnóstico certero del estado real del hogar de Sandra.

La principal preocupación de Sandra es recibir una respuesta de BBVA Seguros, la aseguradora responsable del edificio Cantabria, para que se adelante un proceso de reclamación por afectaciones a terceros. En un principio, Sandra buscó ser incluida en la reclamación colectiva gestionada por el administrador del edificio. No obstante, según narró al medio de comunicación, luego de varias gestiones, se le comunicó que debía adelantar el reclamo de forma independiente. Así, la propietaria relató que envió directamente a la aseguradora toda la documentación necesaria, pero no ha recibido respuesta sobre el avance o estado de su caso. Frente a la falta de información, Sandra ha optado por buscar asistencia jurídica, considerando presentar un derecho de petición para obtener una evaluación técnica.

La situación es aún más compleja por la vulnerabilidad del inmueble a causa de las lluvias. El peso de los escombros sobre la losa aumenta el riesgo de colapso, lo que ha obligado a instalar soportes provisionales. Mientras tanto, Sandra y su esposo, quienes llevan 16 años habitando esa casa, temen perder lo que han conseguido tras años de esfuerzo. Sandra manifestó su preocupación por la posibilidad de asumir un nuevo crédito hipotecario a largo plazo, dado que ambos se acercan a la edad de pensión, haciendo inviable esa opción.

Por ahora, la familia sigue a la espera de la evaluación definitiva y enfrenta la incertidumbre sobre la reconstrucción o reparación de su vivienda, en medio de una situación marcada por la falta de respuestas institucionales y el temor de perder el patrimonio construido durante toda una vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué debe hacer una persona afectada por escombros tras un colapso de edificio en Cali?

De acuerdo con el caso de Sandra Hernández citado por 90 Minutos, una persona afectada debe primero contactar a autoridades de Gestión del Riesgo para la evaluación inicial de daños. Luego, debe comunicarse con la aseguradora responsable para presentar la reclamación, acompañando el proceso con documentación y evidencias. Si la respuesta no es concreta, la búsqueda de asesoría jurídica y la presentación de un derecho de petición son opciones recomendadas para avanzar en la resolución del caso.

¿Cuáles son los pasos para reclamar daños a una aseguradora tras un terremoto en Cali?

Según el relato proporcionado, la persona afectada debe recopilar pruebas y documentos sobre los daños, enviar una reclamación directa a la aseguradora relacionada con el inmueble responsable y dar seguimiento al proceso. Si no recibe respuesta o la gestión se dilata, puede buscar ayuda legal y presentar un derecho de petición para exigir una evaluación técnica de los daños y garantizar la protección de sus derechos como afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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