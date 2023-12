Un adelanto de Navidad le regaló la empresa Coflonorte Ltda, con sus buses Libertadores, a sus pasajeros, iniciando el último mes del año, un alza en el pasaje del servicio intermunicipal en la ruta de Tunja y Bogotá de 5.000 pesos, y otras zonas del departamento, situación que tomó desprevenidos a los cientos de viajeros que se desplazan por este corredor central del país.

La empresa a través de sus redes sociales dio a conocer oficialmente su nueva tabla de tarifas, la cual presenta aumentos de más del 20% en algunos trayectos dentro del departamento y otros destinos nacionales como Bogotá, municipios de Casanare y Villavicencio; aunque ninguno de sus directivos ha querido entregar declaraciones sobre la formula usada para los acostumbrados incrementos.

Por ahora, solamente Coflonorte Ltda ha sido la única empresa de transporte que ha hecho el aumento en el precio del pasaje, pero esto no quiere decir que no se esté aplicando en otras empresas, ya que desde el año 2021, el Ministerio de Transporte, eliminó el requisito que obligaba a estas entidades a publicar sus tarifas con cinco días de anticipación, como lo señala en este apartado la Resolución No. 20213040036325 del 20 de agosto de ese mismo año.

Coflonorte Ltada dio c a conocer las nuevas tarifas en el transporte intermunicipal desde Tunja a Bogotá y otros destinos / Foto: Cortesía

En Tunja también hay alza en el transporte público

Tras la emisión de un decreto realizado por la Alcaldía de Tunja, desde este lunes 4 de diciembre comenzará a regir la norma del alza en las tarifas del transporte público en la capital boyacense.

De acuerdo con la norma expedida por la Administración Municipal, esta alza en el valor del pasaje será de $100, pasando de 2100 pesos en jornada diurna a $ 2200 y en el periodo nocturno, domingos y festivos pasa de $ 2200 a $ 2300.

El alcalde Alejandro Fúneme González señaló que el año anterior el alza se dio en octubre y que, de acuerdo a un estudio, que, según él, se realizó minuciosamente en meses pasados, arrojó que este incremento debería hacerse en el mes de diciembre y no a comienzos del próximo año, como se esperaba.

“Se ha hecho cada año. El año pasado lo hicimos en octubre y entendemos incrementos de las variables que se hacen en el análisis del estudio técnico para determinar la tarifa de transportes, el incremento de la gasolina, el incremento de funcionamiento, la variación de las variables que se tienen en cuenta, normativa y técnicamente para definirlo y se ha venido haciendo año a año; el año pasado se hizo en octubre y dado esas condiciones técnicas y ese análisis de se estableció para dejarla en este mes”, señaló Fúneme González.

Esta es la nueva tarifa de transporte municipal que regirá desde este 4 de diciembre en Tunja / Foto. Cortesía

Vale la pena recordar que el pasado 12 de agosto de 2023 se decretó de manera sorpresiva el aumento en la tarifa del servicio de taxi, luego de una reunión sostenida con líderes del gremio, gerentes de las empresas de la ciudad y el alcalde de Tunja Alejandro Fúneme González.

Tras este encuentro con los transportadores de servicio público de la capital boyacense se llegó al acuerdo de aumentar dicha tarifa de la siguiente manera:

Tarifa mínima del servicio de taxi en Tunja (Boyacá) quedó en $ 5.000.

Así mismo, el valor de la unidad por cada 100 metros en $110, tiempo de valor por espera $74, puerta a puerta $600, recargo nocturno y festivo $ 600 y el llamado “banderazo” $ 2.800.

