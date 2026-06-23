La Clínica Infantil Colsubsidio suspenderá temporalmente la atención de urgencias generales desde el próximo 1 de julio. La decisión estaría relacionada con las dificultades financieras que atraviesa la institución, especialmente por la falta de pagos de algunas EPS, entre ellas Famisanar.

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De acuerdo con lo revelado por Blu Radio, la medida hace parte de un proceso de reorganización que busca ajustar la operación de la clínica a las actuales condiciones del sistema de salud. Dentro de los cambios previstos estaría una reducción de la capacidad instalada del centro asistencial, con una disminución en el número de camas disponibles para hospitalización.

La clínica pasaría de su capacidad actual a contar con cerca de 90 o 100 camas de hospitalización. Además, las salas de cirugía también tendrían una reducción importante, pues pasarían de seis espacios habilitados a solo dos, como parte de los ajustes internos que adelanta la institución.

La reorganización también contempla cambios en la planta de trabajadores. La información conocida indica que varios colaboradores serían reubicados en otras áreas o servicios de la organización, aunque también se contempla una reducción de personal dentro del proceso de ajuste operativo.

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De acuerdo con el medio citado, el recorte de trabajadores podría representar una disminución cercana a la mitad de la planta actual. Sin embargo, la institución buscaría mantener algunos cargos estratégicos para garantizar la continuidad de los servicios que seguirán disponibles.

A pesar del cierre temporal de las urgencias generales, la Clínica Infantil Colsubsidio continuará con otros servicios considerados prioritarios. Entre ellos están la hospitalización y las urgencias pediátricas especializadas para pacientes con cáncer y hemofilia, áreas que requieren atención debido a la complejidad de los tratamientos.

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