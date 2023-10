En una reciente entrevista en el programa La W con Julio Sánchez Cristo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre la controvertida propuesta del presidente en relación al proyecto del metro de la ciudad. La alcaldesa destacó que, si bien el presidente ha reconocido que la decisión final recae en la alcaldía de Bogotá, ella no está de acuerdo con la idea de reestructurar el proyecto en esta etapa.

“Desde que no era presidente llevan 5 años, el petrismo en pleno -liderado por Gustavo Petro-, tratando de parar la primera línea del metro, y de pararla porque no es la de ellos, no fue su idea, no es su proyecto. En lo que en mi dependió, yo no dejé parar el metro. Pero ahora la decisión está en manos de los bogotanos en las elecciones del próximo domingo”, aseguró la alcaldesa López.

Claudia López expresó su preocupación acerca de los efectos negativos de detener y sabotear proyectos de esta envergadura, argumentando que estos obstáculos han causado daño a la ciudad, especialmente en términos de congestión y retrasos en el transporte público. Resaltó que el 80% de los bogotanos utilizan el transporte público y desean una solución efectiva para sus desplazamientos diarios.

La alcaldesa enfatizó que la toma de decisiones en este asunto debe priorizar el bienestar de los ciudadanos sobre los intereses políticos. Hizo hincapié en que ella ya tomó una decisión en 2019 y se comprometió a no detener ninguna obra, logrando avanzar en proyectos que han beneficiado a la ciudad, como el metro. Sin embargo, Claudia López subrayó que ahora es responsabilidad de los ciudadanos, que elegirán un nuevo alcalde y concejales en las próximas elecciones locales del 29 de octubre.

Además, la alcaldesa planteó cuestionamientos sobre la legalidad de la propuesta del presidente, que implicaría una nueva licitación y un aumento en el costo del proyecto en 15 billones de pesos, así como un retraso de aproximadamente 10 años en la fecha de inauguración del metro. También señaló que el proceso podría carecer de una competencia justa y abierta.

Por otro lado, Claudia López informó sobre una decisión judicial relacionada con el proyecto del corredor verde séptima, que podría costar a los bogotanos 79 mil millones de pesos en impuestos. Esta decisión se originó a raíz de la solicitud de dos candidatos políticos y obliga a reiniciar el proyecto desde cero.

