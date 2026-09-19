Por: Portal Bogotá

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La Ciclovía de Bogotá, bajo la coordinación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), sigue posicionándose como el mayor escenario de deporte y recreación al aire libre de la ciudad. Este domingo 20 de septiembre de 2026, la ciudadanía está invitada a celebrar el Día de Amor y Amistad disfrutando de las actividades gratuitas disponibles desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., como lo destaca la información oficial del IDRD. Este evento, que se desarrolla por 141,46 kilómetros de vías interconectadas, promueve la movilidad sostenible y fomenta el uso respetuoso del espacio público, ofreciendo distintos planes pensados para todas las edades y públicos.

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Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a la recreación gratuita y diversas actividades diseñadas para contribuir tanto al bienestar físico como mental. Estudiantes en servicio social y guardianes de la Ciclovía estarán disponibles para orientar y asistir a los usuarios en este entorno seguro, como subraya el IDRD. Para quienes buscan experiencias alternativas, habrá puntos de práctica de deportes como Pickleball y Panna Street (en la carrera 9 con calle 116), clases grupales en los puntos “Bogotá en Forma” ubicados en Parque Nacional y Parque Santander, y las Escuelas de la Bicicleta distribuidas en varios sectores para promover el aprendizaje y uso seguro de la bicicleta.

La oferta de servicios incluye puestos de salud denominados “Cuídate y sé feliz” de la Secretaría Distrital de Salud, donde los asistentes podrán realizarse chequeos rápidos. También se instalarán espacios informativos de la organización Médicos sin Fronteras en el contexto de su campaña “Ideales que Curan”. Entre las actividades especiales de la jornada sobresalen la instalación de pendones como acto personal y la realización de la carrera expedición Bodytech, que implicará paso controlado de usuarios en la carrera 50 con calle 44, sin suspensión de la Ciclovía, según el cronograma oficial.

Además, marcas y organizaciones como Canal Capital, Gabrica, Plaza de las Américas, Pili en tu piel, KLM-Royal Air France, y la emisora Candela participarán con activaciones, stands y actividades para toda la familia e incluso para animales de compañía. En cuanto a la seguridad, el IDRD enfatiza que su personal no está autorizado para solicitar pertenencias, prestar bicicletas ni pedirle a nadie que se desplace fuera de los circuitos autorizados; por ello, recomiendan verificar siempre la identidad de quienes portan prendas institucionales y ofrecen algún tipo de servicio en la Ciclovía.

¿Cuáles son las actividades principales de la Ciclovía de Bogotá para el Día de Amor y Amistad 2026?

Las actividades principales incluyen recorridos en bicicleta o a pie por 141,46 kilómetros de vías, clases grupales de ejercicio, práctica de deportes alternativos como Pickleball y Panna Street, puntos informativos de salud, Escuelas de la Bicicleta y varios stands de marcas participantes, así como eventos especiales como la carrera expedición Bodytech y actos culturales y personales.

¿Qué recomendaciones de seguridad se deben tener en cuenta durante la jornada en la Ciclovía de Bogotá?

El IDRD recomienda no entregar pertenencias ni bicicletas a personas que se identifiquen como personal del evento si no cuentan con acreditación oficial y nunca acceder a desplazarse fuera de la zona habilitada. Siempre se debe verificar la identidad de cualquier persona que ofrezca servicios o productos en la Ciclovía, para evitar fraudes o situaciones irregulares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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