Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La tensión política y sindical se incrementa en el país ante las movilizaciones organizadas por la oposición para el próximo 14 de octubre, en rechazo a las políticas del presidente Abelardo de la Espriella. En medio de este panorama, la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las centrales sindicales más influyentes, emitió un comunicado en el que anuncia su decisión de no acompañar la jornada de protesta. De acuerdo con ese documento, la CGT indica que no ha encontrado razones suficientes para que sus organizaciones afiliadas participen en la marcha: “la CGT no ha identificado los suficientes elementos para considerar si quiera el llamado de algunos sectores sindicales y políticos a marchar”.

Sigue a PULZO en Discover

Esta postura no es nueva por parte de la CGT frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante las movilizaciones convocadas el 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial, la CGT también decidió mantenerse al margen. En esa ocasión, el Comité Ejecutivo de la central señaló que “ningún político, de ninguna ideología o tendencia, tiene la facultad de convocar a las organizaciones sindicales (…) es una decisión que le corresponde de manera exclusiva a nuestros órganos directivos”, según información de El Espectador.

La coyuntura actual también evidencia movimientos internos en otras centrales sindicales. Por ejemplo, en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 11 de los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional manifestaron apoyo a la administración del presidente De la Espriella. Esta decisión provocó divisiones al interior de la CUT, según declaraciones de Fabio Arias, presidente del Comité y excandidato al Senado, quien sostiene que se ha desconocido a la minoría. Sin embargo, Arias seguirá liderando la central, justo cuando se aproximan las negociaciones del salario mínimo para 2027, instancia en la que los sindicatos participan activamente.

Pese a los respaldos internos, el grueso de la CUT continúa mostrando una postura de oposición y sigue haciendo llamados a la movilización popular. Un reciente encuentro titulado “La CUT ratifica su oposición y movilización contra el gobierno de Abelardo de la Espriella” reunió a dirigentes destacados, como el fiscal nacional, la secretaria general y el tesorero del sindicato.

El próximo 14 de octubre se perfila como un termómetro de la capacidad de la oposición, especialmente en el terreno de la protesta social, para ejercer presión sobre el actual Gobierno, que por su parte ya ha adelantado ajustes y reglas sobre el derecho a la protesta. El desafío está abierto y el resultado de la jornada podría marcar el ritmo político para los próximos meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la CGT decidió no participar en la marcha contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La Confederación General del Trabajo no acompañará la movilización convocada para el 14 de octubre porque, según su más reciente comunicado, no ha encontrado razones suficientes que justifiquen la participación de sus sindicatos afiliados. Además, la CGT reafirmó que la decisión de marchar no puede ser determinada por sectores políticos externos, sino únicamente por sus órganos directivos, reiterando la autonomía sindical frente a este tipo de convocatorias.

¿Qué significa la división dentro de la CUT frente al apoyo al gobierno De la Espriella?

La división al interior de la Central Unitaria de Trabajadores refleja distintas perspectivas sobre la relación con la actual administración. Aunque la mayoría del Comité Ejecutivo apostó por una postura favorable al presidente De la Espriella, existe un sector que considera que esta decisión no representa a toda la base sindical. La situación genera debates internos, especialmente de cara a negociaciones clave como el salario mínimo, y evidencia la pluralidad de opiniones dentro de la organización.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.