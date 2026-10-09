Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Adoptar una dieta vegetariana suele traer preguntas sobre cómo planificar las comidas, mantener la variedad y asegurar el adecuado consumo de proteínas. Sin embargo, de acuerdo con la guía elaborada por Hetty Lui McKinnon, autora de libros de cocina vegetariana, y Alice Callahan, periodista del Times especializada en alimentación y salud, este cambio de hábitos no tiene que ser una restricción, sino una oportunidad de explorar sabores, texturas y nutrientes de manera gratificante y flexible.

Sigue a PULZO en Discover

Ya sea que haya dejado la carne gradualmente o apenas esté considerando eliminarla, la recomendación es empezar transformando sus recetas más queridas en versiones vegetarianas. Por ejemplo, si alguna vez disfrutó de un pollo a la parmesana, puede preparar el plato con champiñones o berenjenas, o crear variantes de platos internacionales transformando la proteína principal tradicional por tofu, garbanzos o verduras, de acuerdo con la guía citada. Cambios como estos facilitan la adaptación y mantienen la familiaridad de los sabores.

En cuanto a la selección de ingredientes, el consejo principal es centrarse en verduras que pueden desarrollar diferentes perfiles de sabor, dependiendo del método de cocción, así como en carbohidratos complejos como arroz integral, quinua, cebada y avena. Estos no solo aportan saciedad por su digestión más lenta, sino que forman bases nutritivas y versátiles. Las legumbres, como lentejas, garbanzos y frijoles, además de servir como fuente de proteína, permiten múltiples preparaciones: desde hamburguesas hasta cremas y guisos.

El tofu, un alimento vegetal esencial para muchos vegetarianos, es valioso por su capacidad para absorber sabores y por sus variadas texturas. Según lo expuesto en la guía, puede prepararse asado, salteado, batido o en sopas, multiplicando las alternativas. Además, ingredientes ricos en umami como setas, frutos secos, tomates, algas, cebollas y alimentos fermentados, aportan profundidad de sabor indispensable en recetas vegetarianas.

Para estructurar comidas sencillas, la guía aconseja una fórmula práctica: combinar una o dos verduras, una base de almidón, una salsa o aderezo, extras como tofu, huevos o frutos secos, y si se desea, un toque de ensalada verde. Así, la alimentación vegetariana se adapta fácilmente al estilo de vida de quien la adopta.

Respecto a las necesidades nutricionales, la profesora Reed Mangels, citada en el texto, indica que consumir al menos 0,36 gramos de proteínas por kilogramo de peso es suficiente para adultos. Alimentos como legumbres, semillas, frutos secos, tofu, huevos y lácteos ayudan a alcanzar ese objetivo. La vigilancia especial debe estar en la ingesta de vitamina B12 (presente solo en alimentos animales y alimentos enriquecidos), así como hierro, calcio, vitamina D, zinc y ácidos grasos omega-3, según Sudha Raj, profesora de nutrición de la Universidad de Siracusa. Lograr una dieta balanceada suele requerir variedad de grupos alimenticios y, en caso necesario, suplementación, especialmente de B12.

Finalmente, como destaca el científico Matthew Landry —también consultado—, algunas evidencias sugieren que una dieta basada en plantas puede mejorar la presión arterial, el colesterol y favorecer el microbioma intestinal, sin la necesidad de adoptar un cambio radical inmediato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué alimentos no deben faltar en una dieta vegetariana equilibrada?

En una dieta vegetariana equilibrada es fundamental incluir una gran variedad de verduras, carbohidratos complejos como arroz integral, quinua y avena, fuentes de proteína vegetal como legumbres (lentejas, garbanzos, frijoles), tofu, productos lácteos y huevos si la dieta lo permite. Además, es recomendable incorporar alimentos ricos en umami como setas, frutos secos y alimentos fermentados, así como vigilar la ingesta de nutrientes clave como vitamina B12, hierro y calcio, siguiendo las recomendaciones de expertos como Reed Mangels y Sudha Raj.

¿Cómo asegurar el consumo suficiente de proteínas en una dieta vegetariana?

Para mantener un consumo adecuado de proteínas, expertos como Reed Mangels sugieren que la mayoría de adultos consuma al menos 0,36 gramos de proteínas por kilo de peso corporal. Incluir legumbres, tofu, frutos secos, semillas, huevos y productos lácteos en cada comida es una estrategia eficaz. También es recomendable alternar estos alimentos en diversas preparaciones a lo largo del día, ya que incluso los vegetales y cereales aportan pequeñas cantidades de proteína a la dieta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z