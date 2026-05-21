La investigación por la muerte de Yulixa Toloza sigue revelando nuevos detalles sobre lo ocurrido en el centro estético ilegal Beauty Láser M.D., en Bogotá. Durante la audiencia contra dos hombres capturados en Cúcuta por ocultar el carro en el que sacaron a la mujer del establecimiento, la Fiscalía General de la Nación habló de un personaje clave: el supuesto anestesiólogo que habría participado en el procedimiento, informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Según la fiscal del caso, las autoridades ya identificaron a un hombre conocido como ‘Leo’ o Leonardo, quien habría sido la persona encargada de aplicar la sedación a Yulixa Toloza antes de que su estado de salud empeorara gravemente.

El dato tomó aún más relevancia después de que Medicina Legal señalara que una de las posibles causas de la muerte de la mujer estaría relacionada con una mala aplicación de anestésicos. Por eso, ahora las autoridades intentan establecer si el hombre tenía autorización, estudios o experiencia para suministrar este tipo de medicamentos.

(Vea también: Sellaron centros estéticos en Bogotá luego del caso de Yulixa; autoridades finalmente reaccionaron)

Lee También

De acuerdo con la Fiscalía, videos en poder de los investigadores muestran que el miércoles 13 de mayo, día del procedimiento, un hombre vestido con bata antifluidos negra ingresó a las instalaciones de Beauty Láser. Ese sujeto sería precisamente ‘Leo’, el supuesto anestesiólogo involucrado en la intervención.

La Fiscalía también reveló durante la audiencia que María Fernanda Delgado Hernández, señalada como dueña del establecimiento, habría coordinado desde Venezuela el ocultamiento del vehículo usado para sacar a Yulixa del lugar. Según el ente acusador, ella habría pagado dinero a familiares para movilizarse desde Venezuela hasta Cúcuta y recoger el carro gris.

Además de la búsqueda del anestesiólogo, las autoridades siguen verificando la autenticidad de documentos relacionados con Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano que realizó el procedimiento estético. Los investigadores intentan establecer si realmente contaba con certificaciones válidas del Ministerio de Salud de Venezuela para ejercer como médico.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)