Cancino aclaró que consideran que la exniñera necesita protección que le brinde tranquilidad.“Después de estas audiencias, donde vimos que la Policía, sobre todo, una Policía cercana a la Casa Militar del Palacio es la que comete los presuntos graves delitos contra ella, pues no queda otra que pedir medidas cautelares. Nosotros no nos sentiríamos tranquilos con que la Policía la cuidara y, obviamente, la Fiscalía ha prestado una gran ayuda, una gran colaboración, pero ella no puede seguir escondida, cuidada centímetro a centimetro”

Adicionalmente, el abogado de la exniñera de Laura Sabia aclaró que desean hacer visible lo que ocurrió con Marelbys. “Ella necesitaba volver a vivir por su tranquilidad económica, por su paz psicológica. Yo creo que el mundo tiene que empezar a saber qué fue lo que pasó con ella y cómo se le transformó la vida a una persona humilde por el simple hecho de trabajar con una persona que tenía y tiene mucho poder”.