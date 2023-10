El abogado Marlon Díaz respondió a la imputación de cargos que anunció la Fiscalía en contra del coronel Carlos Feria por el caso del polígrafo a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia.

Dice la Fiscalía que, supuestamente, el coronel Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial, fue quien ordenó a varios de sus subalternos ubicar el dinero que se perdió de la casa de Sarabia Torres, el 29 de enero. También habría ordenado utilizar un vehículo oficial para trasladar a Marelbys desde Soacha hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño.

La defensa del coronel le dijo a Caracol Radio, que, ese anuncio de imputación es contrario a todos los actos investigativos y a las explicaciones que se dieron en diligencia de interrogatorio en la Fiscalía.

“Jamás hubo una extralimitación de funciones, jamás se constriñó a ninguna persona, todo lo contrario, para la aplicación de pruebas de credibilidad y confiabilidad se contó con el consentimiento de libremente otorgado por las personas a las que se les practicó una prueba que, además, tiene más de cien años de existencia en el mundo, sino que tiene una regulación absolutamente clara y respetuosa de los derechos fundamentales”, recalcó.

El abogado Díaz dice que la Fiscalía está haciendo una interpretación errónea de toda la estructura orgánica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de cómo funciona la jefatura de protección Presidencial, y de cuál es la competencia de cada una de sus coordinaciones.

“Y por qué razón el coronel Feria no podía dar una orden contraria a ley, porque, además, no se hizo ningún procedimiento que afectara derechos fundamentales. La interpretación adecuada, esperamos que los jueces de la República, con la independencia que les rige en su función constitucional no van a atender a una parte que erradamente consideró y llegó a unas conclusiones por las que decidió formular imputación”, insistió el abogado defensor.

Al coronel Feria, la Fiscalía le imputará los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Caracol Radio estableció que la audiencia quedó programada para el 8 de noviembre a las 4:00 pm en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.

