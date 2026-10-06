Por: El Espectador

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La confrontación entre la Casa de Nariño y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado fuerza con el paso de los días, pasando de un debate presupuestal a un cuestionamiento profundo sobre los alcances y resultados del tribunal transicional. De acuerdo con la información de El Espectador, el conflicto surgió luego de que se discutiera la posibilidad de distribuir parte de los recursos originalmente asignados a la JEP a otras entidades judiciales. Este hecho abrió la puerta a discusiones sobre la eficacia del tribunal y la garantía de los derechos de las víctimas.

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El presidente Abelardo de la Espriella, quien ha sostenido desde su campaña que la JEP no debería operar más allá de lo estipulado, enfatizó que el periodo del tribunal debe mantenerse hasta 2030, según lo previsto por la ley. En un evento en Cesar, durante la puesta en marcha de la Tarea Conjunta Urano, De la Espriella reiteró su posición al referirse a figuras del antiguo grupo armado Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’. El mandatario remarcó que su gobierno no otorgará reconocimiento político a organizaciones fuera de la legalidad y anunció que ya están listas iniciativas legislativas como el estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento, con el fin de confrontar a estos grupos.

La controversia recrudeció tras la publicación de una audiencia en la que Londoño, quien lideró las negociaciones de paz en Cuba, aseguró que durante el proceso no se acordó que los excombatientes debieran ser privados de la libertad "de buenas a primeras". La senadora María Clara Posada (Centro Democrático) divulgó este material clasificado, señalando que ello evidenciaba una falta de justicia para las víctimas. Sin embargo, la JEP respondió indicando que la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc-EP, incluidos siete miembros de la antigua cúpula, por delitos como secuestro, tortura, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento y violencia sexual.

Esta discusión ha recibido aportes de figuras como el expresidente Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle y el excanciller Álvaro Leyva, quienes han insistido en mantener la vigencia de la JEP, aunque piden mayor velocidad en sus decisiones. Así, el futuro de la JEP y su impacto en el sistema de justicia transicional permanece en el centro del debate nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué existe tanta controversia entre la Casa de Nariño y la JEP en Colombia?

La controversia se ha generado principalmente por la discusión sobre la redistribución de recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el debate sobre su período de vigencia y cuestionamientos sobre los alcances y resultados del tribunal, sobre todo en cuanto a la garantía de derechos para las víctimas y el tratamiento judicial a excombatientes de las Farc, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

¿Qué sanciones ha impuesto la JEP a exintegrantes de las Farc-EP hasta ahora?

Según la información citada del tribunal, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exmiembros de las Farc-EP, incluidos siete del Secretariado. Entre los delitos figuran secuestro, tortura, trato cruel, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual, como respuesta a las acusaciones y los cuestionamientos públicos sobre la efectividad de esa justicia transicional.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.