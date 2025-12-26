Los tradicionales carruajes con caballos quedarán prohibidos a partir del 29 de diciembre en Cartagena, joya turística de Colombia, informó el alcalde Dumek Turbay el viernes.

Conocida por su centro histórico amurallado y su arquitectura colonial, la ciudad caribeña tuvo por décadas como uno de sus símbolos los carruajes tirados por caballos para pasear turistas a lo largo de las calles empedradas. Pero activistas por los derechos de los animales han denunciado que estas jornadas provocan lesiones, estrés y colapsos por agotamiento en los animales.

El gobernante prohibió por decreto y “bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico” de esta ciudad de casi un millón de habitantes.

En #Cartagena bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna forma de maltrato animal. La recta final del proceso de sustitución de caballos cocheros a coches eléctricos en La Heroica avanza con la expedición del Decreto 2296 de 2025, que prohíbe, bajo cualquier concepto o… pic.twitter.com/hwTNbJg15S — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) December 26, 2025

Turbay también anunció que en Cartagena circulará un “primer lote de coches eléctricos”, regulado por la alcaldía y con un tope máximo de 62 carrozas.

“NO habrá espacio para carruajes eléctricos ‘piratas'”, añadió.

Vale recordar que esto también se hizo gracias a la labor del comediante Alejandro Riaño, quien viene liderando esta alternativa desde hace varios meses con la elaboración y la puesta en marcha del plan con el que las carrozas serán completamente eléctricas, con el fin de que los caballos no sufran más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Riaño (@alejandroria)

Sin embargo, pese a que parece una buena idea, el gremio de cocheros ha manifestado su inconformidad, y cuestiona no haber sido tenido en cuenta para la implementación de la nueva medida.

Lo cierto es que en el pasado el Congreso ha debatido sin éxito proyectos de ley para prohibir los vehículos de tracción animal, por considerarlo maltrato.

