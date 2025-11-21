El jueves 20 de noviembre de 2025, Bucaramanga vivió una noche de tensión tras el hallazgo de una granada de gas lacrimógeno al frente de la alcaldía. Según informó El Tiempo, la Policía detectó un objeto sospechoso en la calle 33 con carrera 13.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Rescatan a alcalde de Chimichagua, quien estaba secuestrado: así fue el operativo de Policía

Un equipo antiexplosivos confirmó que se trataba de una granada de gas lacrimógeno modelo 5231 CS; sin embargo, no se encontraron otros elementos peligrosos en la zona.

La alerta aumentó cuando las autoridades recibieron información sobre la presunta intención de ingresar un paquete bomba al edificio, lo que activó protocolos de seguridad reforzados y una reunión extraordinaria con la Policía Metropolitana.

Lee También

El Palacio municipal fue sometido a una revisión completa. Equipos especializados inspeccionaron oficinas, pasillos y paquetes entregados para descartar cualquier tipo de explosivo.

La Policía confirmó el hallazgo de una granada lacrimógena en la Alcaldía de Bucaramanga. Tras la alerta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona. #VocesySonidos pic.twitter.com/kfnvPsJr24 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 21, 2025

Gobernador de Santander dio orden tras hallazgo de granada

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó fortalecer las medidas de seguridad y se reforzó el esquema del alcalde encargado, Javier Sarmiento, y se aumentó la vigilancia en el perímetro de la alcaldía, de acuerdo con Blu Radio.

Hasta el momento no se han encontrado otros explosivos. Las verificaciones continúan para garantizar la seguridad de funcionarios y visitantes. El hallazgo de la granada, los rumores de un posible paquete bomba y las medidas extraordinarias implementadas evidencian una amenaza a la seguridad en la capital santandereana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.