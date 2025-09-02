En el sur de Bogotá hay un barrio con casas como las del norte y que también se destaca por ser seguro, tener lindos prados y el centro más grande de la capital, brindando a sus residentes múltiples opciones en deporte, diversión, gastronomía y otras actividades que no son tan fáciles de conseguir en otros sectores.

Aunque no se iguala al barrio que es vigilado por drones, muchos de sus habitantes perciben que allí, en términos generales, no ocurren actos de vandalismo, lo que les permite vivir con cierta tranquilidad y le asegura a sus familias tener un pleno desarrollo sin estar preocupándose en que los van a robar en la calle o dentro de sus hogares, como ocurre en otras áreas de la ciudad y que desesperan a quienes los sufren.

Villa Mayor, en la localidad de Antonio Nariño, se consolida como el barrio del sur de Bogotá, que tiene casas parecidas a las del norte de la capital, ya que sus diseños guardan bastante similitud (de dos o tres pisos, de un solo color, con garajes, andenes amplios y hasta jardines).

Adicionalmente, cuenta con varias zonas verdes (algo poco común) para que todas las personas puedan aprovechar y esparcirse. Y también está a pocos metros el centro comercial más grande de Bogotá, ofreciendo un amplio abanico de actividades y atributos que mejoran la calidad de vida.

¿Qué estrato es Villa Mayor?

El barrio de Villa Mayor, ubicado en el sur de Bogotá, está oficialmente clasificado como de estrato 3. Esta designación socioeconómica lo sitúa en la categoría de barrios de ingresos medios-bajos según la estratificación oficial de la capital. La mayoría de sus residentes pertenecen a este grupo, reflejando una composición socioeconómica homogénea en la zona. Esta clasificación influye directamente en el costo de los servicios públicos, como el agua, la luz y el gas, que son subsidiados en menor medida que los estratos más bajos y gravados en menor medida que los estratos más altos.

Es importante reconocer que la realidad en el terreno puede ser más matizada. No es inusual encontrar inmuebles en este barrio que, por sus características particulares —como un mayor tamaño, acabados de mejor calidad o una ubicación privilegiada dentro del barrio—, podrían considerarse de estrato 4. Estas variaciones se deben a que la estratificación no siempre captura la heterogeneidad arquitectónica y de valor dentro de un mismo sector, aunque se mantenga el estrato general asignado por la administración local.

¿Qué localidad es el barrio Villa Mayor?

El barrio Villa Mayor, un sector residencial de larga tradición en Bogotá, se ubica estratégicamente en la localidad de Antonio Nariño, al suroriente de la capital. Este enclave urbano se ha consolidado como un punto de referencia para sus habitantes debido a su tranquilidad y a la diversidad de servicios que ofrece.

Caracterizado por sus calles arboladas y la predominancia de viviendas unifamiliares y pequeños edificios, refleja un urbanismo pensado para la vida en comunidad, alejado del bullicio de los grandes centros de negocios, pero con fácil acceso a ellos a través de importantes vías.

