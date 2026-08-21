Las obras para la construcción del corredor de Transmilenio por la carrera Séptima ya comenzaron y están complicando la movilidad del norte de Bogotá. Conductores han reportado fuertes trancones en el corredor, especialmente en el trayecto comprendido entre las calles 127 y 110, debido a los cierres que se implementaron para permitir el avance de los trabajos.

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La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril por cada sentido entre las calles 102 y 116. La intervención funcionará de manera permanente, durante las 24 horas del día, y está prevista para extenderse durante aproximadamente 12 meses, aunque el manejo del tráfico podrá cambiar de acuerdo con el desarrollo de las obras.

(Vea también: Carrera Séptima en Bogotá: cierre parcial de carriles y cambios en movilidad por obras entre calles 102 y 116)

Pese a las restricciones, la carrera Séptima no será cerrada completamente. Durante la ejecución de los trabajos permanecerán habilitados dos carriles por sentido, aunque los conductores deberán adaptarse a cambios en la distribución de la circulación, principalmente en la calzada oriental.

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En sentido norte-sur, los vehículos continuarán transitando por dos carriles ubicados en las calzadas occidentales. Para quienes se movilizan hacia el norte también habrá dos carriles disponibles, pero deberán estar atentos a los ajustes entre los carriles rápido y lento que puedan realizarse mientras avanza la obra.

La movilidad también tendrá cambios en algunos giros del sector. Seguirán habilitados los giros hacia el oriente en las calles 112 y 109 para los vehículos que van de norte a sur, así como el giro hacia el occidente en la calle 116. Las autoridades recomendaron a los conductores tener paciencia y planear sus recorridos, pues el cierre se mantendrá durante varios meses mientras avanzan las obras del corredor de Transmilenio por la Séptima.

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