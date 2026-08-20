Los conductores de Bogotá tendrán que estar más pendientes del velocímetro luego del anuncio de la Secretaría de Movilidad sobre la instalación de nuevas cámaras de fotomultas en tres corredores importantes de la capital: las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

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Todavía no se conocen los puntos exactos donde estarán ubicados los dispositivos. La selección de estos lugares respondió a análisis técnicos sobre siniestralidad vial, exceso de velocidad y otras conductas de riesgo, además de la presencia de hospitales, colegios y zonas con alta circulación de peatones.

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Nuevas fotomultas en Bogotá: vías donde instalarán las cámaras y cuándo multarán

Las cámaras ya cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los lugares seleccionados estarán debidamente señalizados. La idea es que los conductores conozcan con anticipación dónde se encuentran los equipos y puedan ajustar su comportamiento al volante.

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La meta del Distrito es instalar 160 nuevos dispositivos. Con este proceso, para 2027 Bogotá tendría 480 puntos habilitados para fotodetección y 240 cámaras instaladas, según las proyecciones de la Secretaría de Movilidad.

La tecnología permitirá detectar, entre otras conductas, exceso de velocidad, circulación por zonas restringidas y falta de revisión técnico-mecánica. Cada evidencia captada deberá pasar por la revisión y validación de un agente de tránsito antes de que avance el proceso de un eventual comparendo.

Otro detalle es que las nuevas cámaras no empezarán de inmediato con multas. En una primera etapa tendrán carácter pedagógico y, después de un periodo, podrán comenzar a imponer comparendos una vez las evidencias sean revisadas por la autoridad competente.

Cabe mencionar que la medida llega mientras los indicadores de siniestralidad preocupan en la capital. Con corte al 31 de julio, las muertes en las vías habían aumentado 33 % frente al mismo periodo del año anterior, según las cifras oficiales citadas por el medio.

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