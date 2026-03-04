El estadio Nemesio Camacho El Campín inicia una transformación histórica que lo convertirá en uno de los escenarios deportivos y culturales más avanzados de América Latina.

Entre sus innovaciones más destacadas se encuentran una cubierta retráctil que permitirá hacer eventos sin importar el clima, graderías con visibilidad óptima desde cualquier ángulo, grama híbrida de última generación y una capacidad superior a 50.000 espectadores.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia, concesionario responsable de la Alianza Público-Privada (APP), anunciaron el inicio de los trabajos en el terreno, que incluyen maquinaria especializada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos para la primera etapa de intervención física.

El proyecto no solo apunta a tener un estadio más moderno, sino a consolidarlo como un epicentro de grandes experiencias deportivas, musicales y culturales. La nueva infraestructura garantizará estándares internacionales de seguridad, confort y visibilidad, reforzando la experiencia de los asistentes y permitiendo a Bogotá recibir eventos de talla mundial.

Durante un encuentro con medios, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó el impacto del proyecto: “El nuevo estadio representa empleo, desarrollo y confianza en el futuro de Bogotá. Estamos demostrando que es posible ejecutar proyectos de gran escala con rigor técnico, responsabilidad ambiental y visión de largo plazo”.

Se proyecta que la construcción cree más de 4.500 empleos directos e indirectos, involucrando mano de obra especializada en ingeniería, interventoría, operación de maquinaria pesada, seguridad industrial y proveeduría local, además de dinamizar sectores como el acero, el concreto y los prefabricados.

Daniel García Cañón, director del IDRD, señaló que esta renovación marca un avance histórico para la capital: “Estamos avanzando hacia una infraestructura que cumple estándares internacionales y que ampliará las oportunidades para nuestros deportistas, hinchas y la ciudadanía”.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, añadió que las obras avanzan conforme al cronograma: “No solo estamos construyendo el estadio más importante del país; estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”.

La finalización del nuevo estadio está proyectada para diciembre de 2027, mientras el actual El Campín seguirá operando con normalidad durante las obras. Con estas mejoras, Bogotá refuerza su competitividad internacional y se consolida como una ciudad capaz de albergar grandes experiencias deportivas y culturales.

