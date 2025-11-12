La detonación de una granada que dejó a dos hombres sin vida en el puente que une los barrios Tintal y Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, Bogotá, mantenía a la ciudad en estado de conmoción el 12 de noviembre de 2025. El hecho, confirmado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, tuvo lugar alrededor de las 7:15 p. m. la noche anterior, siendo estas víctimas los habitantes de calle cuyas identidades aún permanecen en el anonimato, según informó El Tiempo.

De acuerdo con las autoridades consultadas, la explosión fue detonada por la manipulación irresponsable de una granada, material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Colombia, en palabras del coronel Álvaro Mora, comandante operativo de seguridad ciudadana #3, “La granada fue manipulada irresponsablemente por las víctimas”. Este hecho ha desencadenado una serie de investigaciones con el fin de esclarecer cómo llegó a manos de civiles este tipo de armamento.

Las consecuencias del estallido fueron fatales. Dos individuos resultaron gravemente heridos y aunque fueron trasladados con celeridad al Hospital de Kennedy no lograron sobrevivir a las heridas. El primer hombre, de aproximadamente 35 años, fue ingresado al centro médico sin signos vitales al presentar un trauma craneoencefálico severo y un traumatismo toracoabdominal, según el rotativo.

Pese a los esfuerzos médicos, el segundo individuo, quien ingresó con trauma vascular en cuello, craneoencefálico severo debido a una esquirla en el cráneo y traumatismo toracoabdominal, falleció en la mañana del miércoles, luego de varias horas de luchar por su vida, como indicó el citado diario.

La Subred expresó sus condolencias por la pérdida de estas personas y mantuvo su disposición para colaborar con las autoridades. Por otro lado, se continúa recolectando pruebas que permitan esclarecer los hechos y establecer las razones por las cuales estas personas tenían en su poder una granada.

Este suceso marca una urgente tarea para las autoridades, tanto con las investigaciones pertinentes del fatal incidente, como con el necesario seguimiento y control del acceso a armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas por parte de civiles.

