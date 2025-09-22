La muerte de Nicolás Ávila Venegas, politólogo de 40 años que fue hallado sin vida el pasado 30 de agosto en el norte de Bogotá, sigue provocando conmoción y preguntas.

El reciente dictamen de Medicina Legal, conocido por El Tiempo, revela cómo se desarrollaron las últimas horas de quien fuera un reconocido académico y exdiplomático.

Qué pasó con Nicolás Ávila

De acuerdo con ese medio, el documento señala que Ávila “ingresó de manera violenta al restaurante del Hotel Morrison tras romper los vidrios externos”. En ese momento, fue sometido por empleados del lugar debido a la agresividad que mostraba; incluso alcanzó a morder a dos de ellos antes de ser reducido en el suelo, boca abajo.

La Policía llegó poco después y, siguiendo lo relatado por testigos, intentó esposarlo. Sin embargo, al darle la vuelta descubrieron que no tenía signos vitales. Según el mismo informe, fue el personal de una ambulancia quien confirmó minutos más tarde el fallecimiento en el sitio.

El dictamen describe hallazgos en el cuerpo: “Lesiones de trauma de tipo contundente por hematomas en región facial y cuello, abrasiones en región facial y excoriaciones en región abdominal y hombro derecho”, citó El Tiempo. También se identificó una marca en la espalda con “forma de carrilera y fondo limpio” atribuida al forcejeo.

Medicina Legal concluyó que esas lesiones no fueron mortales. La causa real del deceso, según el reporte, se debió a “un trastorno del ritmo cardíaco secundario a intoxicación por cocaína, asociado a Delirio Hiperactivo con Agitación Severa”, añadió el diario en cuestión sobre el dictamen.

Mientras tanto, allegados al politólogo insisten en que debe esclarecerse por qué no recibió asistencia médica inmediata frente a la falla cardíaca y cuestionan que se le colocaran esposas cuando ya no tenía signos vitales, un punto que mantiene abierta la controversia en torno al procedimiento policial.

